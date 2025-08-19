iOS 26 beta 7 trouxe algumas novidades

A caminho da versão final, que estará a poucas semanas, a Apple lançou para programadores a beta 7 do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. Sim, há coisas novas!

O iOS 26 beta 7 já está disponível para iPhones no ciclo de lançamento beta para programadores. Abaixo, deixamos todas as alterações do iOS 26 beta 6 em comparação com a versão anterior.

O que há de novo no iOS 26 beta 7

As configurações do Modo de energia incluem uma nova opção para Notificações de energia do adaptador, possivelmente para alertar os utilizadores quando o desempenho pode cair para preservar a bateria.

A alternância é separada da Energia adaptativa, dando aos utilizadores controle sobre a experiência.

Foi descoberto que o iOS 26 beta 7 e o watchOS 27 beta 7 incluem suporte para o recurso «redesenhado» de medição de oxigénio no sangue da Apple nos EUA.

Na semana passada, a Apple recebeu aprovação para uma solução alternativa viável, apesar do litígio de patente em curso com a Masimo.

A próxima versão beta pública deverá colocar a solução alternativa em todos os dispositivos. O recurso estava desativado para os clientes do Apple Watch Series 9, Series 10 e Ultra 2 nos EUA há alguns anos antes da semana passada.

Há novidades na app Mensagens (ainda indisponível em Portugal)

Sim, a Apple está cada vez mais a apostar nesta ferramenta de comunicação, como se não quisesse que outras aplicações tomem conta de um grande mercado que a app Mensagens tem.

Como tal, agora, as mensagens agora incluem uma opção Rascunhos na visualização do filtro.

Também há novidades no macOS

No macOS Tahoe, o entalhe (notch) do MacBook está de volta no vídeo de integração que chegou na versão beta 6, só que sem o entalhe.

Em resumo, o iOS 26 Beta 7 (build 23A5326a), traz o regresso da funcionalidade de medição de oxigénio no sangue, um novo botão de notificações do Modo de Energia Adaptativa, correção de bug nos ecrãs capturados, alteração subtis no design visual (“Liquid Glass”), entre outras alterações.