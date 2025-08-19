PplWare Mobile

PGR alerta para burlas com falsas dívidas ao SNS

Autor: Pedro Pinto

  1. Max says:
    19 de Agosto de 2025 às 16:00

    Oh, também recebi o SMS do SNS, como contei aqui:
    “Max 4 de Agosto de 2025 às 22:51
    Alerta de burla com a entidade 21800 . Acabei de receber do “SNS24” o seguinte SMS (só a referência MB é diferente do que transcrevo da página da DECO Proteste). Pelos vistos está com grande circulação desde julho, segundo os comentarios:
    “Tem um pagamento em divida da urgencia de 16,70 EUR. Tem até 5 dias para efetuar o pagamento . Entidade: 21800 Ref: 248 513 552 Montante: 16,70 EUR”

    Diz a IA da Google: “A entidade 21800 no Multibanco corresponde à “Online Payments Stichting” e não está diretamente ligada a pagamentos de urgência ou serviços específicos. Esta entidade é uma infraestrutura de pagamentos online, utilizada por diversas empresas e serviços para processar pagamentos. Se está a tentar efetuar um pagamento com esta entidade, certifique-se de que o serviço ou empresa para o qual está a pagar é legítimo e que está a utilizar a referência correta.
    https://www.deco.proteste.pt/comunidades/financas-pessoais/orcamento-familia/conversation/11313/entidade-21800alerta-de-fraude

    Essa tal MediaMedics B.V. (Holanda) referida no post há de ser a a entidade 21800 nesta burla, mas, tal como funciona o MB, outras empresas podem usar a entidade 21800 para outras burlas (enquanto noutros casos, dependendo da referência, se trata de um pagamento legítimo). O que eu não consigo perceber é por que é que não cancelam os pagamentos à tal Media Medics B.V. – não faz qualquer sentido.

