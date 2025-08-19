PGR alerta para burlas com falsas dívidas ao SNS

Está a decorrer em Portugal uma nova vaga de burlas digitais que utilizam o nome do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para enganar cidadãos. O alerta foi lançado pela Procuradoria-Geral da República (Gabinete Cibercrime).

Referências de pagamento usadas associadas à empresa MediaMedics B.V. (Holanda)

Nas comunicações fraudulentas, os utilizadores recebem uma notificação aparentemente oficial do “SNS24”, onde lhes é comunicado que possuem uma dívida ao SNS.

As mensagens impõem um prazo de pagamento muito curto, normalmente cinco dias, e incluem instruções para proceder ao pagamento através de referências Multibanco ou homebanking. O objetivo é criar pressão e levar as vítimas a pagar de forma precipitada, sem verificar a autenticidade da cobrança.

De acordo com as autoridades, estas mensagens não têm qualquer ligação ao Serviço Nacional de Saúde, sendo apenas um esquema para obter indevidamente dinheiro de cidadãos menos atentos. As referências de pagamento usadas na burla foram associadas à empresa MediaMedics B.V., com sede na Holanda, que fornece serviços financeiros a terceiros.

As autoridades recomendam que todas as pessoas que recebam mensagens deste género ignorem o conteúdo, não efetuem nenhum pagamento e comuniquem o caso ao Ministério Público ou às forças de segurança.

O Gabinete Cibercrime sublinha ainda que estas fraudes se apoiam na urgência e no medo para levar as vítimas a agir sem pensar. A melhor defesa passa por desconfiar sempre de pedidos de pagamento inesperados e confirmar a sua legitimidade junto das entidades oficiais.