Atenção: e-mail fraudulento em nome do Centro Nacional de Cibersegurança

Foi identificada uma nova campanha maliciosa de distribuição de malware que utiliza, de forma fraudulenta, o nome do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS). O objetivo é convencer as vítimas a descarregar um ficheiro alegadamente necessário para corrigir uma vulnerabilidade crítica.

Esquema pretende levar o utilizador a descarregar um ficheiro malicioso

A campanha chega através de email e informa os destinatários sobre uma suposta falha de segurança que exige uma atualização urgente do sistema. No entanto, ao seguir as instruções e descarregar o ficheiro indicado, a vítima acaba por instalar malware que permite aos atacantes obter controlo remoto do computador.

O CNCS alerta que não utiliza este tipo de contacto para solicitar a correção de vulnerabilidades ou a instalação de atualizações.

Caso receba uma mensagem com estas características, não clique em links nem descarregue ficheiros anexos. A situação deve ser reportada ao CERT.PT através do endereço cert@cert.pt ou da plataforma MyCiber.

Como se proteger?

O CNCS recomenda a adoção das seguintes boas práticas:

Verifique sempre a autenticidade do remetente antes de agir;

Desconfie de mensagens com erros ortográficos, gramaticais ou de formatação;

Tenha especial cuidado com emails que criam um sentido de urgência ou pressão para agir rapidamente;

Evite descarregar ficheiros ou clicar em hiperligações de origem duvidosa;

Reporte tentativas de fraude aos responsáveis de cibersegurança da sua organização ou às autoridades competentes;

Analise cuidadosamente pedidos que invoquem autoridade ou urgência para obter uma resposta imediata.

Os cibercriminosos recorrem frequentemente à utilização indevida da identidade de organismos públicos para aumentar a credibilidade das suas campanhas. Por isso, mantenha-se atento e adote comportamentos seguros na utilização do correio eletrónico, protegendo-se a si e à sua organização.