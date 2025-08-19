Portugal vai produzir o próximo “low cost” elétrico da Volkswagen

O Governo e a Volkswagen assinaram esta terça-feira o acordo para a produção do novo automóvel elétrico ID.EVERY1 na Autoeuropa. De relembrar que esta fábrica emprega mais de quatro mil trabalhadores.

Volkswagen ID.Every1 chegará ao mercado por cerca de 20 mil euros

O Volkswagen ID.Every1 (também referido como ID.1) é o futuro elétrico de entrada de gama da Volkswagen, pensado para ser o modelo mais acessível da família ID.

O ID.Every1 é apresentado como o elétrico “para todos”, com um preço-alvo na ordem dos 20 mil euros, posicionando-se como um dos veículos elétricos mais acessíveis do mercado europeu. Trata-se de um citadino compacto, sucessor indireto do Volkswagen Polo, pensado para responder às necessidades de mobilidade urbana.

Com uma autonomia prevista entre 300 e 350 km (ciclo WLTP), o modelo pretende oferecer um equilíbrio entre preço acessível, eficiência energética e versatilidade no dia a dia.

Segundo o diretor-geral e presidente do Conselho de gerência da Volkswagen Autoeuropa...

O novo T-ROC e o compromisso com o ID.EVERY1 simbolizam muito mais do que apenas dois novos modelos, representam a confiança do Grupo Volskwagen em Portugal Representam também o apoio e a visão estratégica do Governo português e, acima de tudo, representam o trabalho notável que esta equipa aqui [em Palmela] tem feito

Segundo informações, o ID.EVERY1 é alimentado por um motor elétrico de nova geração com 70 kW (95 cv), tem quatro lugares, uma bagageira com 305 litros de capacidade e será o primeiro modelo de todo o grupo a integrar uma nova arquitetura de software que permite que seja equipado com novas funcionalidades ao longo de todo o seu ciclo de vida. A produção deverá começar em meados de 2027.

Antes do ID.EVERY1, a fábrica de Palmela deverá começar a produzir o veículo híbrido T-ROC NF.