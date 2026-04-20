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Pplware celebra 21 anos com um marco simbólico: 100 mil artigos publicados

· Internet 4 Comentários

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Autor: Pplware

Tags:

  1. Carlos says:
    20 de Abril de 2026 às 13:36

    Parabens! Continuem com o ótimo trabalho!

    Responder
  2. Fakir says:
    20 de Abril de 2026 às 13:36

    Parabéns por nestes 21 anos me ajudarem a compreender o mundo digital. Que venham mais vinte anos.

    Responder
  3. moçambicano says:
    20 de Abril de 2026 às 13:39

    conheci o pplware em 2021, antes, acompanhava o mundo tech em sites brasileiros. de 2021 até hoje o pplware e o sapo tek são as fontes de informação tech que mais consumo

    Responder
  4. Helder Lopes says:
    20 de Abril de 2026 às 13:43

    Não sou pessoa que gosta de escrever / deixar comentários mas acho que desta vez vale a pena pelo marco alcançado.
    Sou consumidor e seguidor do vosso trabalho faz muitos anos, e quero congratular o vosso trabalho excepcional ao longo de todo este tempo.
    #RumoAos200k

    Responder

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