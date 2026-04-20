Pplware celebra 21 anos com um marco simbólico: 100 mil artigos publicados
Ao longo de mais de duas décadas, o Pplware construiu um percurso sólido no panorama tecnológico em Portugal. Hoje, assinala dois momentos que se cruzam: 21 anos de existência e a publicação do artigo número 100 mil, um registo que traduz consistência, dedicação e uma ligação contínua à evolução digital.
Um percurso feito de inovação e proximidade
Desde a sua criação, o Pplware afirmou-se como um espaço de partilha de conhecimento, acompanhando de perto as transformações tecnológicas que moldam o quotidiano. Entre análises, tutoriais, notícias e opiniões, foram milhares de conteúdos que ajudaram leitores a compreender melhor ferramentas, tendências e mudanças no setor.
Este caminho não foi feito apenas de números. Foi construído com base numa relação de confiança com a comunidade, que ao longo dos anos encontrou no projeto uma referência credível e acessível.
100 mil artigos: mais do que um número
A marca dos 100 mil artigos representa muito mais do que volume editorial. É o reflexo de um trabalho contínuo, diário, onde cada publicação contribui para um ecossistema de informação útil e ativo. É também o espelho da capacidade de adaptação a um mundo tecnológico em constante mudança.
Num tempo em que a informação circula à velocidade dos dados, manter relevância durante 21 anos exige mais do que presença. Exige visão, rigor e uma equipa capaz de antecipar tendências sem perder o foco no essencial: informar com qualidade.
O Pplware continua a olhar para o futuro
Celebrar este duplo marco é também reconhecer que o percurso não termina aqui. A tecnologia continua a evoluir, e com ela surgem novos desafios e oportunidades. O Pplware mantém-se atento, preparado para continuar a acompanhar e interpretar o futuro digital, sempre com o compromisso que o trouxe até aqui.
21 anos depois, o projeto não é apenas um arquivo de conteúdos. É uma história viva, escrita todos os dias.
Parabens! Continuem com o ótimo trabalho!
Parabéns por nestes 21 anos me ajudarem a compreender o mundo digital. Que venham mais vinte anos.
conheci o pplware em 2021, antes, acompanhava o mundo tech em sites brasileiros. de 2021 até hoje o pplware e o sapo tek são as fontes de informação tech que mais consumo
Não sou pessoa que gosta de escrever / deixar comentários mas acho que desta vez vale a pena pelo marco alcançado.
Sou consumidor e seguidor do vosso trabalho faz muitos anos, e quero congratular o vosso trabalho excepcional ao longo de todo este tempo.
#RumoAos200k