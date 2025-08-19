“Tesla Mustang 3”: entusiasta transformou um clássico americano num elétrico

Dando forma à sua criatividade, um entusiasta transformou um modelo clássico num elétrico, utilizando vários componentes da Tesla. Se a Ford imaginava que o seu Mustang de 1966 algum dia seria alimentado por uma bateria...

Um utilizador do X tem partilhado com os seus seguidores e outros entusiastas uma transformação impressionante.

Indo além do motor e da bateria, o @Tutrifour deu uma nova roupagem ao interior de um Ford Mustng de 1966, inserindo elementos assinados pela Tesla: um volante, sistema de infoentretenimento e até o sistema de condução autónoma (em inglês, FSD) da fabricante de carros elétricos.

O resultado, que tem impressionado aqueles que passam pelos vídeos que o utilizador tem publicado na rede social, conforme se vê nos comentários, mostra a viabilidade deste tipo de transformações, que adaptam modelos icónicos para o presente e futuro.

Além disso, enceta o debate sobre o verdadeiro potencial da reutilização de peças de carros usados ou de sucata.

"1966 Ford Mustang with Tesla guts"

Sob o capô de um Ford Mustang clássico de 1966 não há vestígios do tradicional V8. Em vez disso, as publicações apontam para um sistema elétrico completo extraído de um Tesla, que já acumulava mais de 400.000 quilómetros.

Apesar da quilometragem, o conjunto continua a funcionar perfeitamente, incluindo a bateria original.

O utilizador instalou todo o sistema motopropulsor de um Tesla, incluindo motor, bateria e sistema de gestão de energia, dentro do espaço do Mustang e, apesar disso, o carro parece ter um comportamento notável.

De acordo com os dados partilhados pelo utilizador, a bateria mantém uma capacidade estimada de 66,10 kWh, após ter ultrapassado os 1300 ciclos de carga e descarga.

Ao contrário do Mustang clássico, com um ruidoso motor a gasolina, esta versão move-se em total silêncio, funcionando como um Tesla moderno.

Além disso, pode ser gerido a partir da aplicação oficial da fabricante, incluindo uma função que permite mover o carro sem estar dentro dele.