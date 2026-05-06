5 aplicações para limpar “o lixo” do armazenamento no Mac

Durante a instalação de uma atualização no macOS, surgiu um alerta de falta de espaço; uma análise técnica revelou mais de 300 GB de ficheiros redundantes. Nesse sentido, deixamos cinco ferramentas essenciais de gestão de armazenamento no Mac, que também vos podem ajudar.

Já alguma vez ficou sem espaço em disco ou armazenamento no seu computador Mac? Principalmente se estiver com alguma tarefa delicada em mãos, é sempre desagradável. Ainda mais se não souber por onde começar, ou que ferramentas utilizar para verificar o espaço em disco na sua máquina Apple.

Para ajudar na tarefa de perceber o que consome tanto espaço no armazenamento, deixamos a sugestão de 5 ferramentas simples para o ajudar a gerir o seu computador!

1 - GrandPerspective

Para mim, esta é uma das melhores e mais simples ferramentas para "informar" o que está (e onde está) a consumir espaço de armazenamento. Falo do GrandPerspective. Esta é uma pequena aplicação utilitária para o macOS que mostra graficamente a utilização do disco num sistema de ficheiros. Pode ajudá-lo a gerir o seu disco, uma vez que pode facilmente identificar quais os ficheiros e pastas que ocupam mais espaço.

Utiliza o chamado mapa em árvore para a visualização. Cada ficheiro é mostrado como um retângulo com uma área proporcional ao tamanho do ficheiro. Os ficheiros da mesma pasta aparecem juntos, mas a sua colocação é arbitrária.

Descarregue o GrandPerspective do Sourceforge gratuitamente ou da App Store por 2,99 euros. Obterá a mesma aplicação de qualquer forma.

Então, qual é a diferença?

Quando a obtém na App Store, sabe que passou pela revisão e controlo de qualidade da Apple, recebe atualizações automáticas, ajuda a cobrir os custos de distribuição e apoia o desenvolvimento futuro.

GrandPerspective

2 - OmniDiskSweeper

A app OmniDiskSweeper é totalmente gratuita. Este software pertence ao grupo OmniGroup e é uma forma mais formal de obter informações sobre o armazenamento. Já, por outro lado, não é tão visualmente atraente como a solução anterior, mas também acaba por ter menos distrações.

Após o scan inicial do seu computador, verá os arquivos presentes em cada uma das drives encontradas. Como tal, o OmniDiskSweeper é sobretudo uma ferramenta de análise e não tanto de gestão. Ainda assim é uma boa forma de saber exatamente o que é que está a ocupar o espaço em disco no seu Mac.

A partir daí, poderá arrastar qualquer ficheiro para a lixeira, efetivamente removendo-o do computador.

OmniDiskSweeper

3 - DaisyDisc

A DaisyDisc é uma das ferramentas mais utilizadas em computadores da tecnológica de Cupertino. Além de ser leve, fácil de utilizar e com uma interface bastante agradável, é eficaz. O seu ponto de destaque é a forma como a distribuição do armazenamento no computador é apresentada com gráficos coloridos.

A partir deste mapa visual, conseguirá aperceber-se do espaço livre e espaço ocupado, tudo isto com um simples vislumbre. Bastará em seguida clicar em qualquer espaço no gráfico para obter mais informações sobre os arquivos com informações detalhadas.

Importa ainda frisar que esta é uma aplicação paga para Mac, contudo, tem um período de Trial gratuito. O seu preço final é comedido e acaba por ser uma boa adição ao leque de aplicações para o seu computador. Simples, agradável e eficaz.

DaisyDisc

4 - Duplicate File Finder (CleverFiles)

O Duplicate File Finder, da CleverFiles, é uma ferramenta gratuita focada em encontrar e remover ficheiros duplicados no macOS, ajudando a libertar espaço de forma segura. Esta ferramenta analisa o disco e identifica duplicados com base no conteúdo (não apenas no nome), o que evita falsos positivos. Agrupa automaticamente ficheiros iguais e permite pré-visualização antes de apagar.

Tem como principais funcionalidades o permitir selecionar automaticamente versões duplicadas mantendo apenas uma cópia. Suporta fotos, vídeos, documentos e até ficheiros semelhantes. Interface simples com drag-and-drop para iniciar análises e traz uma opção de limpar duplicados em discos externos.

Uma das grandes vantagens é que é uma app gratuita e sem limitações críticas.

Portanto, é uma solução muito prática para um problema comum no macOS: ficheiros duplicados acumulados ao longo do tempo. Para quem precisa de libertar espaço rapidamente sem complexidade, cumpre bem a função.

Duplicate File Finder

5 - AppCleaner

Tal como é apanágio das apps para macOS, o aspeto do AppCleaner é simplista, a mecânica é intuitiva e torna-se muito simples trabalhar com esta ferramenta. A app tem um menu em cima e uma área central para onde pode arrastar a aplicação que quer remover por completo.

Ao arrastarmos uma aplicação para o AppCleaner, é-nos mostrada uma lista de todos os ficheiros no computador referentes a essa aplicação. Pode escolher quais quer apagar e depois só tem de carregar em “Delete”.

Podemos procurar aplicações, widget e plugins. Depois é simples, basta mesmo só selecionar e apagar. Mesmo em cantos mais "recônditos" do sistema operativo, a app vai lá buscar os restos e elimina.

AppCleaner