Bison Bank lança a primeira stablecoin portuguesa

O Bison Bank acaba de dar um passo histórico no panorama financeiro nacional ao anunciar o lançamento do Electronic Money Token português, a primeira stablecoin portuguesa regulada e pronta a competir no mercado europeu de ativos digitais.

Num momento em que a Europa trabalha ativamente para construir uma infraestrutura financeira digital robusta e soberana, um banco português assumiu-se na vanguarda.

Especializado em serviços de banca de investimento, depositário, corporate advisory e de ativos digitais, o Bison Bank anunciou a entrada do Electronic Money Token no mercado, um ativo digital desenhado para pagamentos e transferências internacionais rápidas, seguras e transparentes.

O token será emitido em dois formatos:

EUB, indexado ao Euro ;

; USB, indexado ao Dólar Americano.

A escolha das duas moedas de reserva mais utilizadas no mundo não é por acaso, pois o objetivo é posicionar o produto como uma ferramenta prática para transações transfronteiriças, eliminando a fricção e os custos associados aos meios de pagamento tradicionais.

A grande vantagem relativamente a outros criptoativos como o Bitcoin ou o Ethereum é a estabilidade de valor. Cada token representa uma quantia equivalente em moeda tradicional e é emitido por uma entidade regulada que garante essa correspondência. Não há volatilidade. O que se deposita é o que se tem, em termos de valor.

A emissão de stablecoins segue regras financeiras rigorosas que incluem proteção ao investidor, o que oferece uma camada adicional de segurança para quem utiliza estes tokens em transações digitais.

Banco mantém-se na vanguarda do dinheiro digital

O Bison Bank tem vindo a construir uma trajetória consistente neste setor. Em 2022, lançou a Bison Digital Assets (BDA), o primeiro Prestador de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) regulado pelo Banco de Portugal e totalmente detido por um banco português.

Através dessa subsidiária, os clientes do banco passaram a poder aceder a serviços de exchange e custódia de criptoativos diretamente pelas suas contas bancárias.

Em janeiro deste ano, o banco já tinha sinalizado a tokenização como área estratégica de desenvolvimento.

Assim sendo, o lançamento do Electronic Money Token é a concretização dessa aposta, colocando o Bison Bank entre as primeiras instituições bancárias a operar com soluções de inovação financeira reguladas em Portugal.

Conformidade com o regulamento europeu MiCA

Num setor historicamente marcado pela incerteza regulatória, o Bison Bank optou por um caminho que pode revelar-se determinante para a credibilidade do produto: a conformidade total com o Regulamento MiCA (Markets in Crypto-Assets), o quadro legal europeu que harmoniza a regulação dos criptoativos em toda a União Europeia.

O MiCA foi concebido para trazer ordem e segurança a um mercado que cresceu de forma acelerada e muitas vezes fora do alcance dos reguladores.

Operar dentro deste enquadramento não é apenas uma questão legal, mas um sinal claro para empresas e investidores de que o produto cumpre os mais elevados padrões de segurança e estabilidade financeira disponíveis na Europa.

O que muda para empresas e utilizadores?

Na prática, o Electronic Money Token do Bison Bank abre novas possibilidades para os parceiros do banco. A proposta é alcançar novos mercados e clientes com soluções de pagamento transfronteiriças mais eficientes e simplificadas, eliminando as habituais barreiras de tempo, custo e burocracia associadas às transferências internacionais convencionais.

Para utilizadores individuais e empresas que operam em múltiplas geografias, ter acesso a um token estável, regulado e emitido por um banco português, pode representar uma alternativa competitiva face às soluções existentes no mercado.

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