Estamos em outubro e hackers norte-coreanos já roubaram $2 mil milhões em criptomoedas

O histórico dos norte-coreanos neste campo é conhecido, com os hackers a recorrerem a cada vez mais engenhosos ataques para roubarem criptomoedas. Conforme a informação avançada, agora, atacantes da Coreia do Norte estarão, mais uma vez, envolvidos no roubo de dois mil milhões de dólares em criptomoedas, só este ano, que ainda nem acabou.

Dados recolhidos mostram que as operações de roubo de criptomoedas da Coreia do Norte, em 2025, são as mais agressivas já registadas. Uma vez que estamos apenas em outubro, analistas esperam que os valores aumentem ainda mais.

Este ano, de acordo com a empresa de análise de blockchain Elliptic, sediada em Londres, hackers ligados à Coreia do Norte roubaram mais de dois mil milhões de dólares em criptomoedas, num recorde que já ultrapassa qualquer roubo anual anterior.

Para chegar a estas conclusões, os analistas utilizaram monitorização de blockchain, reconhecimento de padrões de lavagem de dinheiro e avaliações de inteligência, detetando que as operações cibernéticas norte-coreanas tornaram-se, com o tempo, um pilar fundamental do financiamento estatal.

Citando o TechSpot, grande parte da moeda digital roubada serve, supostamente, para financiar os programas de armas e mísseis do país.

Segundo a Elliptic, os dois mil milhões de dólares perfazem apenas aos roubos que os analistas puderam atribuir com alta confiança a grupos ligados à Coreia do Norte. Apesar de alguns ataques apresentarem características semelhantes, carecem de provas definitivas.

A Elliptic estima que o regime da Coreia do Norte já roubou, pelo menos, seis mil milhões de dólares em ativos digitais, desde 2017.

De facto, em maio de 2024, a Organização das Nações Unidas (ONU) deu a conhecer conclusões que indicavam que a Coreia do Norte tinha "lavado" 147,5 milhões de dólares em criptomoedas roubadas.

Grande parte do total deste ano vem da enorme violação de 1,46 mil milhões de dólares na bolsa de criptomoedas Bybit, em fevereiro. Recorde-se que foi um dos maiores roubos de ativos digitais já registados.

Hackers adotam novas estratégias para roubar criptomoeda

As conclusões da Elliptic destacam, também, uma mudança nas táticas adotadas pelos hackers. Enquanto os ataques anteriores exploravam frequentemente vulnerabilidades em contratos inteligentes ou infraestruturas de transação descentralizadas, os incidentes deste ano basearam-se fortemente na engenharia social.

Os hackers visam cada vez mais indivíduos de alto património líquido que controlam participações substanciais em criptomoedas, por vezes obtendo chaves privadas ou materiais de autenticação através de falsificação de identidade, phishing ou esquemas de recrutamento falso.

Com o aumento dos preços das criptomoedas, em 2025, esses indivíduos tornaram-se alvos ainda mais atraentes, especialmente aqueles ligados a empresas de gestão de ativos ou de negociação.

Leia também: