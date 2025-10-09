Tesla corta preços do Model 3 e Model Y, mas a BYD dá xeque-mate

A Tesla apresentou um Model 3 e um Model Y mais baratos. A equipa de Elon Musk está convencida de que isso prejudicará mais a BYD, mas nada mais longe da realidade. A marca chinesa ofereceu-se a si própria um novo navio, com capacidade para quase 10.000 carros, com o qual poderá arruinar a estratégia da marca americana.

O trunfo está na logística mais barata

A Tesla não quis esperar pelo início de 2026 para apresentar um par de novidades com as quais pretende desestabilizar o mercado europeu de carros elétricos, embora ainda não haja qualquer confirmação do fabricante nesse sentido.

A marca americana apostou forte num Model 3 mais básico que, apesar de reduzir a autonomia, continua a ultrapassar os 500 quilómetros.

É uma versão com a qual Elon Musk espera recuperar o terreno perdido e a grande vantagem que conseguiu manter durante dois anos, mas que foi diminuindo com o modelo mais bem-sucedido da marca.

O Tesla Model Y, esse sim, fez concessões reais para reduzir o preço em pouco mais de 4.000 euros, abdicando da tração integral, dos amortecedores adaptativos, da coluna de direção elétrica e até dos espelhos retrovisores exteriores, que passam a dobrar-se manualmente.

Contudo, a estratégia da BYD é ter menos despesa com a Logística e conseguir preços de combate.

Aliás, a Tesla está a adaptar a sua oferta, agora até cores de carroçaria como o branco ou o preto são pagas, sendo o único gratuito um cinzento metalizado.

Apesar disso, o Model Y Standard continua a ser um modelo muito luxuoso, embora sem ostentação, contando com os seguintes elementos:

Bancos dianteiros aquecidos

Faróis LED

Assistente de máximos automáticos

Controlo de cruzeiro com assistente de tráfego

Volante aquecido

Sistema de câmaras 360º

Dois carregadores sem fios para telemóveis

Iluminação ambiente

Ecrã tátil de 15,4 polegadas com atualizações sem fios

Dois modelos Tesla baratos são para "apertar" a BUY

Diz-se que estes dois modelos chegaram para causar mais danos à BYD. A marca chinesa que tirou à Tesla o primeiro lugar no ranking de carros elétricos na Europa, e que não o perde apesar da forte queda nas vendas sofrida neste terceiro trimestre, mais de 11% em comparação com o ano anterior.

É a primeira vez desde 2020 que isso acontece na China, onde as vendas de automóveis novos caíram devido à guerra de preços e descontos.

A preocupação da BYD com a nova ofensiva de Elon Musk é tal que a marca chinesa ofereceu-se um novo navio ro-ro.

Chama-se Jinan, e é o oitavo que o fabricante lança desde que o Explorer se estreou nos mares em janeiro de 2024.

O novo navio da marca chinesa tem uma capacidade impressionante, podendo transportar entre 7.200 e 9.000 carros, tornando-se uma poderosa arma contra a qual a Tesla não pode competir de forma alguma.

Com estes oito navios, a BYD consegue gerir muito melhor os preços dos seus automóveis. Enquanto a Tesla e outras marcas dependem de transportadoras externas, o gigante chinês elimina de imediato os custos de terceiros e evita também os aumentos nas tarifas de transporte marítimo, o que lhe permite vender a preços mais baixos.

Lista da frota da BYD:

BYD Explorer Nº 1

BYD Hefei

BYD Changzhou

BYD Shenzhen

BYD Xi’an

BYD Changsha

BYD Zhengzhou

BYD Jinan

É o típico ciclo vicioso: quanto mais baratos forem os carros, maior será o volume de vendas.

Dos oito navios que a BYD possui, o Hefei faz a rota do Mediterrâneo, e os Xi’an, Shenzhen e Changsha também já chegam às águas europeias e do Médio Oriente, enquanto o Changzhou e o Zhengzhou se destinam à América do Sul.

O destino do novo ainda não é conhecido, mas se também lhe for atribuído um porto europeu será mais um pesadelo nesta interminável invasão chinesa.