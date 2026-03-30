Hyundai ganha 21 prémios nos iF Design Award 2026. Eis os destaques!

A Hyundai Motor Company conquistou 21 prémios em oito categorias distintas, nos iF Design Award 2026, incluindo Automóveis/Veículos, Branding & Comunicação, Design de Produto, entre outras.

O sucesso da Hyundai nos iF Design Award 2026, uma das mais prestigiadas competições de design do mundo, em várias áreas, não só reconhece a excelência da marca no design automóvel, como reforça a sua crescente reputação como marca de estilo de vida inovadora, que está a redefinir a sua identidade no panorama global.

Produtos e projetos da Hyundai que ganharam um iF Design Award

A Hyundai alcançou distinções de destaque com os seguintes modelos:

O júri do iF Design Award reconheceu a Hyundai num amplo conjunto de projetos criativos, alguns deles premiados em múltiplas categorias.

A "Night Fishing" , uma curta-metragem de suspense ambientada numa estação de carregamento de veículos elétricos, conquistou dois prémios na categoria de Branding & Comunicação.

, uma curta-metragem de suspense ambientada numa estação de carregamento de veículos elétricos, conquistou dois prémios na categoria de Branding & Comunicação. A "HMGICS CX Smart Farm", a primeira quinta inteligente interativa baseada em robótica do mundo, localizada no Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore, recebeu dois prémios pela sua tecnologia centrada no utilizador, nas categorias de Branding & Comunicação e Experiência do Utilizador (UX).

A primeira marca de software do grupo, Pleos, foi distinguida com um iF Design Award 2026 na mesma categoria de Branding & Comunicação, afirmando-se, segundo a Hyundai, "como pioneira na excelência de design numa indústria em transição para a mobilidade inovadora".

Outras iniciativas premiadas incluem a campanha de responsabilidade social "Tree Correspondents", que utilizou Inteligência Artificial (IA) para traduzir dados ecológicos das árvores em linguagem; e o restaurante coreano "Na Oh", reconhecido pelo seu design de interiores e por um livro de arquivo que reflete a sua filosofia culinária única.

Produtos de lifestyle da Hyundai premiados

A identidade de design da marca foi também celebrada através de uma gama de produtos inovadores. Entre os vencedores, destacam-se:

Produtos de lifestyle

Acessórios de marca

O que significa este reconhecimento para a Hyundai?

A conquista de prémios em diversas categorias constitui uma forte demonstração da evolução criativa e orientada para o design da HYUNDAI.

Estes resultados evidenciam a expansão da marca para além de uma fabricante automóvel tradicional, posicionando-a como líder global em inovação e criatividade.