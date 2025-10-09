Governo quer sistema para que multas de trânsito não prescrevam
O Governo pretende impedir que as multas de trânsito prescrevam através da implementação de um sistema digital. O objetivo é assegurar que os processos de contraordenação não sejam arquivados apenas por ultrapassarem os prazos legais sem o devido acompanhamento.
Prescrição de Multas: Sistema digital será automaticamente atualizado
De acordo com a proposta, sempre que ocorrer uma decisão ou ato processual, como o envio de uma notificação, a apresentação de um recurso ou a emissão de um despacho, o sistema digital será automaticamente atualizado, interrompendo ou suspendendo a contagem do prazo de prescrição.
Desta forma, mesmo que decorram períodos sem intervenção manual, o registo eletrónico garantirá que não seja ultrapassado o tempo legalmente previsto para reclamar ou aplicar sanções.
Os defensores da medida argumentam que esta reforçará a eficiência administrativa e evitará falhas que acabam por beneficiar os infratores devido à lentidão do sistema. Contudo, há quem alerte para o risco de excesso de formalismo, vulnerabilidades tecnológicas e possíveis falhas na transparência dos procedimentos eletrónicos.
Com este novo mecanismo, o Governo procura equilibrar o cumprimento rigoroso da lei com a necessidade de maior agilidade na aplicação das penalidades. O desafio passará por assegurar que o sistema digital seja seguro, fiável e acessível, sem comprometer o direito de defesa dos cidadãos.
E só pararem com a caça multa e elas não prescrevem, acabar com os radares e colocarem agentes no terreno a fazer operações stop e multarem na hora.
Desta forma nunca prescreve é uma questão de utilizar a cabeça mas é mais fácil montar radares em tudo quanto é lado e tirar os agentes do terreno.