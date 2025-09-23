Tentam atravessar os EUA num Tesla autónomo mas param aos fim de 100 quilómetros
A Tesla sempre apregoou o seu modo autónomo como uma das melhores funções dos seus carros elétricos. Na verdade, a marca nunca conseguiu dar aos utilizadores o que prometera. Agora, um simples teste tentou confirmar e atravessar os EUA de costa a costa. Infelizmente tiveram um acidente em modo autónomo e não fizeram mais de 100 quilómetros.
Esperavam atravessar os EUA num Tesla autónomo
Em 2016, Elon Musk afirmou que um Tesla seria capaz de completar uma viagem totalmente autónoma de costa a costa nos Estados Unidos, entre Los Angeles e Nova Iorque, antes do final de 2017. A ideia era transmitir ou gravar toda a viagem sem qualquer intervenção humana.
Dois influenciadores tentaram reproduzir esta viagem autónoma de costa a costa prometida por Elon Musk num Tesla. Esta não deveria ser uma jornada complicada, mas rapidamente perceberam as fragilidades deste sistema. Percorreram poucos quilómetros e sofreram um acidente que não se esperava num Tesla em modo autónomo.
Passaram quase nove anos e essa viagem nunca aconteceu oficialmente. No entanto, dois criadores de conteúdo decidiram tentar por conta própria, prometendo concretizar o que Musk não conseguiu concretizar. Para tal, escolheram um Tesla Model Y com a versão FSD 13.9 e planearam percorrer o percurso entre San Diego (Califórnia) e Jacksonville (Florida).
Acidente acaba com tudo ao fim de 100 quilómetros
Mas o resultado foi um completo desastre. Mal conseguiram completar 2,5% do percurso planeado antes de sofrerem um acidente. Como se pode ver no vídeo publicado pelos próprios influencers, o veículo embateu em alguns destroços na estrada que poderiam ter sido facilmente evitados.
O condutor não tinha as mãos no volante e, embora o passageiro tenha detetado o obstáculo a tempo, não reagiu, talvez esperando que o Tesla o evitasse. O acidente resultou na quebra da barra estabilizadora, danos na suspensão e vários alertas do sistema. No total, percorreram pouco mais de 96 quilómetros antes de serem atingidos por este objeto na estrada.
Apesar do fracasso, muitos acreditam que a Tesla está cada vez mais perto de alcançar a tão desejada viagem autónoma, pelo menos nos EUA. Uma prova disso é o serviço que a marca já tem com a sua frota de robotaxis em Austin.
Mais um sucesso do MUSK, esse visionário!!!
Essa cegueira ideológica tolda tudo para depois fazeres figura de idiota.
Que culpa tem o musk de uma estrada ter lixo, que culpa tem o musk de eles decidirem passar por cima dele?
TOP! Adoro =)
A responsabilidade não é da TESLA, mas da entidade que não limpou a estrada previamente à passagem do TESLA. Da próxima vez, aconselho os influenciadores a contratarem umas máquinas de limpeza de via que vão um pouco à frente do veículo para limpar a estrada de obstáculos, para assim a TESLA fazer a viagem toda e ser um sucesso. Já agora podem também alugar um veículo com um gerador enorme para abastecer o veículo caso o mesmo fique sem energia antes do esperado, porque a TESLA não tem responsabilidade por não existir um posto funcional de fornecimento de energia no percursos escolhido.
E já agora uma equipa de mecânicos, com o equipamento necessário para corrigir os problemas mais comuns, incluindo troca de pneus, porque a TESLA não é responsável por as pessoas fazerem um percurso tão longo sem assistência técnica. Devem incluir um veículo extra igual, para continuar se o(s) problema(s) não for(em) solucionáveis de imediato. A ideia é percorrer o percurso em um TESLA, não tem de ser só com um (1) TESLA, podem ser vários. ahah
Desta forma deve ser um sucesso.
Bater em objetos na estrada só acontece às máquinas, nunca aconteceu a um condutor humano…
Granda trafulha Musk. Em 2016: “Para o ano, adormeça no seu Tesla na costa oeste (Califórnia) e acorde em Nova Iorque!”. Nove anos depois nem se consegue desviar de um objeto no chão.