Tentam atravessar os EUA num Tesla autónomo mas param aos fim de 100 quilómetros

· Motores/Energia 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. Nuno says:
    23 de Setembro de 2025 às 09:45

    Mais um sucesso do MUSK, esse visionário!!!

    • guilherme says:
      23 de Setembro de 2025 às 10:13

      Essa cegueira ideológica tolda tudo para depois fazeres figura de idiota.

      Que culpa tem o musk de uma estrada ter lixo, que culpa tem o musk de eles decidirem passar por cima dele?

  2. TT says:
    23 de Setembro de 2025 às 10:10

    TOP! Adoro =)

  3. Joao Ptt says:
    23 de Setembro de 2025 às 10:19

    A responsabilidade não é da TESLA, mas da entidade que não limpou a estrada previamente à passagem do TESLA. Da próxima vez, aconselho os influenciadores a contratarem umas máquinas de limpeza de via que vão um pouco à frente do veículo para limpar a estrada de obstáculos, para assim a TESLA fazer a viagem toda e ser um sucesso. Já agora podem também alugar um veículo com um gerador enorme para abastecer o veículo caso o mesmo fique sem energia antes do esperado, porque a TESLA não tem responsabilidade por não existir um posto funcional de fornecimento de energia no percursos escolhido.
    E já agora uma equipa de mecânicos, com o equipamento necessário para corrigir os problemas mais comuns, incluindo troca de pneus, porque a TESLA não é responsável por as pessoas fazerem um percurso tão longo sem assistência técnica. Devem incluir um veículo extra igual, para continuar se o(s) problema(s) não for(em) solucionáveis de imediato. A ideia é percorrer o percurso em um TESLA, não tem de ser só com um (1) TESLA, podem ser vários. ahah
    Desta forma deve ser um sucesso.

  4. Realista says:
    23 de Setembro de 2025 às 10:23

    Bater em objetos na estrada só acontece às máquinas, nunca aconteceu a um condutor humano…

  5. Max says:
    23 de Setembro de 2025 às 10:27

    Granda trafulha Musk. Em 2016: “Para o ano, adormeça no seu Tesla na costa oeste (Califórnia) e acorde em Nova Iorque!”. Nove anos depois nem se consegue desviar de um objeto no chão.

