Tentam atravessar os EUA num Tesla autónomo mas param aos fim de 100 quilómetros

A Tesla sempre apregoou o seu modo autónomo como uma das melhores funções dos seus carros elétricos. Na verdade, a marca nunca conseguiu dar aos utilizadores o que prometera. Agora, um simples teste tentou confirmar e atravessar os EUA de costa a costa. Infelizmente tiveram um acidente em modo autónomo e não fizeram mais de 100 quilómetros.

Esperavam atravessar os EUA num Tesla autónomo

Em 2016, Elon Musk afirmou que um Tesla seria capaz de completar uma viagem totalmente autónoma de costa a costa nos Estados Unidos, entre Los Angeles e Nova Iorque, antes do final de 2017. A ideia era transmitir ou gravar toda a viagem sem qualquer intervenção humana.

Dois influenciadores tentaram reproduzir esta viagem autónoma de costa a costa prometida por Elon Musk num Tesla. Esta não deveria ser uma jornada complicada, mas rapidamente perceberam as fragilidades deste sistema. Percorreram poucos quilómetros e sofreram um acidente que não se esperava num Tesla em modo autónomo.

Passaram quase nove anos e essa viagem nunca aconteceu oficialmente. No entanto, dois criadores de conteúdo decidiram tentar por conta própria, prometendo concretizar o que Musk não conseguiu concretizar. Para tal, escolheram um Tesla Model Y com a versão FSD 13.9 e planearam percorrer o percurso entre San Diego (Califórnia) e Jacksonville (Florida).

Acidente acaba com tudo ao fim de 100 quilómetros

Mas o resultado foi um completo desastre. Mal conseguiram completar 2,5% do percurso planeado antes de sofrerem um acidente. Como se pode ver no vídeo publicado pelos próprios influencers, o veículo embateu em alguns destroços na estrada que poderiam ter sido facilmente evitados.

O condutor não tinha as mãos no volante e, embora o passageiro tenha detetado o obstáculo a tempo, não reagiu, talvez esperando que o Tesla o evitasse. O acidente resultou na quebra da barra estabilizadora, danos na suspensão e vários alertas do sistema. No total, percorreram pouco mais de 96 quilómetros antes de serem atingidos por este objeto na estrada.

Apesar do fracasso, muitos acreditam que a Tesla está cada vez mais perto de alcançar a tão desejada viagem autónoma, pelo menos nos EUA. Uma prova disso é o serviço que a marca já tem com a sua frota de robotaxis em Austin.