“Golpe do Reboque”: atenção a esta burla com o Waze

O mundo digital está constantemente a ser alvo de burla. O Waze, uma app de navegação e não só para os condutores, está agora a ser usada para um esquema fraudulento já batizado com o nome de "Golpe do Reboque". Saiba o que se trata.

O Waze é uma aplicação de navegação GPS gratuita para smartphones e tablets, criada inicialmente por uma startup israelita e adquirida pela Google em 2013. Esta ferramenta ajuda os condutores a chegar mais rapidamente ao destino, disponibilizando rotas com base no trânsito em tempo real. A grande diferença entre o Waze e outras apps de mapas é que muitos das informações têm como fonte a comunidade.

Atenção ao "Golpe do Reboque" no Waze! Pode "custar" 3500 euros

Segundo revelado pelo El Economista, há agora uma nova fraude, e é preciso que os condutores estejam atentos. Denominada de "golpe do reboque", usa o Waze com base de operação. Segundo é revelado, os burlões estão atentos ao que se passa na app, e monitorizam as estradas, mais especialmente quando há acidentes. Quando a app indica um acidente, os burlões deslocam-se de imediato ao local com um reboque, supostamente enviados pela seguradora ou pela assistência em viagem.

No momento de tensão e stress, os condutores acabam por aceitar a ajuda, que posteriormente passa a ser um pesadelo. Este "serviço", não solicitado e até ilegítimo, pode chegar a cobranças exageradas na ordem dos 3500 euros.

As autoridades alertam para que, no caso de um reboque aparecer no local pouco depois de um acidente, sem ter sido chamado diretamente, desconfie e solicite detalhes sobre o mesmo para assim evitar ser burlado.