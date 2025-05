Renault 4 E-Tech elétrico: estamos na Ericeira a conhecer esta máquina “para todos e para tudo”

O nosso país foi, mais uma vez, o destino escolhido pela Renault para o primeiro contacto dinâmico com um dos modelos mais aguardados da marca: o Renault 4 E-Tech elétrico. Com a Ericeira como palco, a marca francesa está a dar a conhecer de muito perto este que não é apenas um automóvel, mas um símbolo de mudança e liberdade.

Nascido nos anos 60 como resposta a um mundo em mudança, o Renault 4 foi criado para ser versátil, acessível e robusto. No fundo, um carro "para todos e para tudo", que vendeu oito milhões de exemplares, em 100 países.

Símbolo de liberdade e mudança, o novo Renault 4 E-Tech elétrico recupera o ADN do modelo original para o reinventar como um compacto arrojado, elétrico, conectado e pronto para a aventura.

Depois de ter sido apresentada, no Salão Automóvel de Paris, em outubro do ano passado, e de as encomendas serem abertas, em Portugal, importa conhecer esta máquina de perto, conduzindo-a e procurando sentir tudo o que a Renault quer transmitir.

O Renault 4 E-Tech elétrico é um símbolo de liberdade renovado

Com uma configuração modular, um comprimento de carga de 2,20 m e uma capacidade de bagageira de 420 litros, adapta-se a todas as necessidades. A porta da bagageira prolonga-se até ao para-choques para uma altura de carga de apenas 61 cm.

Além disso, está equipado com Extended Grip e com uma capacidade de reboque de 750 kg, permitindo ao condutor efetuar confortavelmente qualquer tipo de viagem em qualquer tipo de estrada.

O Renault 4 E-Tech elétrico chega repleto de tecnologia:

ADAS para a segurança;

OpenR Link com Google integrado para a experiência de condução e de bordo;

Mais de 50 aplicações e serviços úteis;

Reno, o avatar oficial da Renault com ChatGPT.

A par disto, possui ainda um conjunto de funcionalidades que farão dele o automóvel compacto elétrico de referência de uma nova geração.

Duas opções de motor e bateria a partir de 29.500 euros PVPR

#1 - Autonomia urbana

Disponível a partir de 29.500 euros (PVPR), esta versão combina um motor elétrico de rotor bobinado de 90 kW (120 cv/225 Nm) e uma bateria de iões de lítio NMC de 40 kWh, para uma autonomia de até 308 km.

#2 - Autonomia conforto

Disponível a partir de 33.000 euros (PVPR), esta versão associa um motor elétrico de rotor bobinado de 110 kW (150 cv/245 Nm) e uma bateria de iões de lítio NMC de 52 kWh. Promete uma autonomia WLTP de até 409 km.

Estradas portuguesas voltam a ser palco de ensaios da Renault

Desde 2007, a Renault já organizou, em Portugal, um total de 14 apresentações internacionais à imprensa:

Clio III R.S. (Braga);

Twingo R.S. (Baião);

Nova geração Clio III (Braga);

Laguna Coupé (Algarve);

Nova geração Laguna e Latitude (Cascais);

Fluence Z.E. e Kangoo Z.E. (Cascais);

ZOE (Cascais);

Mégane IV (Cascais);

ZOE Z.E 40 (Óbidos);

Master Z.E (Oeiras/Sintra);

Mégane R.S. Trophy (Estoril);

Clio V (Évora);

Novos Trafic e Master (Cascais);

Novo Espace (Castelo de Paiva).

A ação internacional de imprensa do novo 4 E-Tech elétrico é a 15.ª organizada pela Renault no país.

No fundo, representa o reconhecimento do papel estratégico de Portugal na história da marca.