Microsoft dá mais um passo para tornar simples a atualização para o Windows 11

Muitos utilizadores do Windows 10 já escolheram de forma clara. Querem ficar neste sistema e não abraçar o Windows 11. A Microsoft procura a todo o custo reverter esta decisão e assim garantir que a atualização é feita, com o mínimo impacto ou problema. Para isso lançou agora uma app que muitos esperavam há muito e que vem tornar simples a atualização para o Windows 11.

Microsoft dá passo importante no Windows 10

O suporte para o Windows 10 terminará a 14 de outubro, e a Microsoft tem-nos lembrado disso nos últimos meses. Embora os utilizadores achem relativamente fácil atualizar, por vezes com apenas alguns cliques, a situação é diferente para as organizações.

A Microsoft, para facilitar a transição para o Windows 11, acaba de lançar uma nova app dirigida às empresas, denominada Windows Backup for Organizations. Foi originalmente introduzido no final do ano passado e entrou agora numa fase limitada de testes públicos.

Esta app pretende ajudar as organizações a fazer cópias de segurança e restaurar as definições do Windows ao atualizar dispositivos. Isto torna-o ideal para empresas que desejam utilizar novos portáteis ou migrar computadores inteiros para o Windows 11 sem perder a configuração anterior.

Tornar simples a atualização para o Windows 11

Migrar centenas ou milhares de dispositivos sem perder dados, ou definições, requer muito tempo e esforço, e a Microsoft quer ajudar as empresas com esta nova app. Os residentes de Redmond acreditam que esta app tornará as transições mais fluidas, reduzirá os problemas técnicos e permitirá que os colaboradores regressem ao trabalho mais rapidamente.

O requisito aqui é que, para utilizar o Windows Backup for Organizations, os computadores devem estar associados ao Microsoft Intune e ter permissões administrativas no Intune, para além de estarem inscritos no programa de visualização pública. A Microsoft não terá vida fácil, de acordo com os dados de abril, 52,9% dos utilizadores do Windows ainda utilizam o Windows 10.

Talvez, com este tipo de app, a Microsoft possa mover uma grande parte da sua base de utilizadores do Windows 10 para o Windows 11. Tudo dependerá da forma como esta se comportar a colmatar as preocupações dos utilizadores neste processo que muitos pensam poder trazer problemas e ser complicado.