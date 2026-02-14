China proíbe finalmente a venda de carros abaixo do custo

A China proibiu os fabricantes de automóveis de venderem carros abaixo do preço de custo. Com isso intensifica a repressão da persistente guerra de preços que assola o maior mercado automóvel do mundo. Quer acabar com a corrida desenfreada de preços, o que pode levar a que muitas marcas simplesmente desapareçam.

Proibida a venda de carros abaixo do custo

Num último conjunto de orientações divulgadas a 13 de fevereiro, a Administração Estatal de Regulação do Mercado trouxe uma nova proibição. Na prática, os fabricantes de automóveis deixam de poder vender veículos abaixo do seu custo total de produção. Isto inclui não só as despesas de fábrica, mas também os custos administrativos, financeiros e de vendas.

Ao utilizar uma definição ampla de custos de produção, o principal regulador do mercado chinês está a fechar uma lacuna que permitia a expansão agressiva das vendas das empresas. Isso tinha gerado preocupação entre as autoridades sobre uma corrida desenfreada para reduzir os custos em toda a indústria. A medida proibiu ainda a fixação de preços entre os fabricantes de automóveis e os fornecedores e impediu as marcas de obrigar os concessionários a realizar vendas deficitárias através de programas de descontos punitivos.

A guerra de preços, que dura há anos, transformou a indústria automóvel na China, impulsionando o crescimento de gigantes como a BYD e a Tesla. Ao mesmo tempo, levou os fabricantes de automóveis mais pequenos à beira da falência. A concorrência feroz espalhou-se por toda a cadeia de abastecimento, com os fabricantes de automóveis a pedir descontos aos fabricantes da cadeia de abastecimento e a prolongar os prazos de pagamento.

China quer regular o mercado e abrandar marcas

Noutra frente, a Associação Chinesa de Veículos de Passageiros informou, a 12 de fevereiro, que as vendas de veículos de passageiros a retalho caíram 14% em janeiro, em comparação com o ano anterior. Esta queda foi liderada por uma redução de 20% nos veículos de novas energias, que englobam tanto carros elétricos a bateria como híbridos plug-in.

O governo chinês refinou também algumas orientações da minuta de consulta divulgada no final do ano passado. Isto inclui a classificação das plataformas digitais de compra de automóveis como monitores de mercado em tempo real, que serão incentivadas a emitir “alertas de risco duplo” tanto para os consumidores como para as entidades reguladoras quando um vendedor publicita um automóvel por um preço anormalmente baixo.

As regulamentações em torno dos veículos definidos por software também foram reforçadas, exigindo que os fabricantes de automóveis notifiquem os clientes quando os seus períodos de teste gratuitos de software estiverem prestes a expirar. Os recursos não explicitamente divulgados no momento da compra estão também proibidos de serem transformados em subscrições pagas posteriormente.

Apesar dos esforços da China para acabar com os descontos agressivos, incluindo um aviso recente de que os fabricantes de automóveis enfrentarão "penalidades severas" caso continuem com esta prática, o novo ano trouxe uma nova ronda de cortes de preços.