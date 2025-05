Táxis autónomos vão começar a chegar à Europa e estes 2 países são os escolhidos

Com a hostilidade americana a ajudar, os grandes grupos chineses que querem entrar no mercado dos táxis autónomos preferem testá-los noutros locais e a Europa foi a escolhida! A Baidu vai testar o seu serviço Apollo Go na Suíça, enquanto a WeRide revelou o seu projeto de miniautocarros autónomos em França no final de fevereiro.

A Europa será o novo campo de batalha para os táxis autónomos. As empresas especializadas no desenvolvimento de veículos autónomos procuram testar as suas soluções no mundo real. A Tesla prevê lançar este serviço em Austin, no Texas, já em junho. Os grupos chineses, por sua vez, preferem evitar o território americano para as suas próprias experiências, devido à animosidade do país em relação a estes.

A expansão internacional dos serviços de táxis autónomos é essencial para tornar rentáveis ​​os grandes investimentos na condução autónoma. Para além da China, os fabricantes locais devem, por isso, testar as suas tecnologias noutras partes do mundo, na Ásia, no Médio Oriente e, agora, na Europa.

A WeRide opera os seus miniautocarros autónomos em Valência (não mais de 40 km/h) desde fevereiro, uma inovação europeia em estradas abertas. O grupo chinês, que obteve uma autorização de condução autónoma de nível 4 (a mais elevada) em França, trabalha com a operadora de mobilidade autónoma Beti, a Renault e a Macif. A WeRide é a única empresa do setor a possuir uma autorização deste tipo em cinco países.

A gigante chinesa da Internet Baidu também se estabeleceu na Suíça. Esta empresa vai testar o seu próprio sistema de táxis autónomos Apollo Go com a ajuda da PostAuto, uma subsidiária da Swiss Post. Os primeiros testes terão início até ao final do ano. Será criada uma entidade local para a ocasião.

A Baidu também planeia lançar este serviço em outros países e continua a implementar 100 veículos autónomos no Dubai até ao final de 2025, com uma meta de 1.000 carros até 2028. O serviço já está a ser testado em Hong Kong.

Apesar deste activismo europeu, é pouco provável que se consiga entrar num táxi autónomo tão cedo. Os obstáculos regulamentares podem de facto atrasar a implementação deste tipo de serviço no velho continente, principalmente em questões de segurança. Contudo, o potencial económico continua a ser significativo.