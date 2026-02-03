Volvo resolve um dos maiores problemas dos carros elétricos no inverno

A Volvo apresentou a sua grande novidade para 2026. O aguardado Volvo EX60 é um prodígio de engenharia e design e estreia também uma tecnologia interessante que põe fim a um problema grave dos carros elétricos.

Um lançamento único em 2026

Salvo surpresa de última hora, a Volvo poderá não ter mais novidades previstas para 2026. A marca sueca já apresentou o modelo planeado e irá agora concentrar-se no seu lançamento, estando prevista a chegada das primeiras unidades do novo EX60 aos concessionários no início do verão.

A apresentação do sucessor do XC60 surpreendeu ainda com a variante Cross Country, totalmente inesperada, sobretudo tendo em conta o segmento em causa.

Um SUV elétrico mais preparado para todo o terreno

Este é um dos pontos fortes que tornam este SUV elétrico mais apto para utilização fora de estrada, oferecendo um fator de distinção face à concorrência.

No entanto, a marca de Gotemburgo pretende ir mais longe e resolver uma das maiores fragilidades dos carros elétricos em geral: a carga lenta a temperaturas abaixo de zero, um problema que afeta muitos utilizadores durante o inverno.

A Volvo encontra a origem do problema no inverno

Apesar da crescente presença de carregadores rápidos, a realidade é que muitos carros elétricos perdem desempenho no frio.

Os engenheiros da Volvo identificaram o problema na função de pré-aquecimento da bateria antes da carga. Este sistema, segundo a marca, não funciona como deveria em nenhuma fabricante, incluindo a própria Volvo, e está a ser alvo de uma profunda reformulação.

O papel do pré-aquecimento da bateria

Fontes da Volvo explicam que o pré-aquecimento é pensado sobretudo para carregadores rápidos, onde a eletrónica de potência eleva rapidamente a temperatura da bateria até cerca de 25 graus para permitir a carga.

O problema surge quando o condutor não planeia a paragem num ponto de carregamento, algo muito comum no uso diário, e a bateria não atinge a temperatura ideal a tempo.

Decisões espontâneas penalizam a carga rápida

Se o condutor decide mudar de estação de carregamento à última hora, a bateria pode não estar na temperatura ideal.

Nesses casos, entra em ação um sistema de proteção que limita a potência de carga, resultando numa carga lenta mesmo em postos rápidos.

É precisamente esta limitação que a Volvo quer eliminar, abandonando o conceito de temperaturas fixas.

Gestão adaptativa em vez de temperaturas fixas

Com base na experiência acumulada, a Volvo desenvolveu um sistema de gestão adaptativa da bateria.

Em vez de tentar atingir sempre uma temperatura pré-definida, o veículo ajusta a gestão de energia em tempo real, considerando a temperatura ambiente, o estado interno da bateria e o estilo de condução.

Resultados práticos e ganhos de eficiência

Segundo a Volvo, esta abordagem permite carregamentos rápidos mesmo a temperaturas mais baixas, sem desperdiçar energia a aquecer excessivamente a bateria.

Nos testes realizados, a zero graus, a carga revelou-se até 48% mais rápida face ao pré-aquecimento tradicional, com uma redução significativa das perdas energéticas.

Mais autonomia no inverno

Esta inovação traz ainda outro benefício relevante. Ao aquecer a bateria apenas até cerca de 10 a 15 graus, consome-se menos energia no pré-aquecimento, o que se traduz numa maior autonomia.

Trata-se de uma melhoria direta sobre outro dos grandes pontos fracos dos carros elétricos durante o inverno.