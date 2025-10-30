PplWare Mobile

Futuro automóvel: porque é que o caminho para 2035 não é (só) elétrico

Motores/Energia

Autor: Rui Neto

  1. B@rão Vermelho says:
    30 de Outubro de 2025 às 14:09

    Vamos deixar os combustíveis para deixarmos de estar dependentes da Rússia e vamos optar por VE para ficarmos dependentes dos Chineses, que ideia fantástica deixamos uma ditadura e passamos para outra.
    Não sou contra a mobilidade elétrica bem pelo contrário mas apostar tudo no mesmo cavalo não me parece boa ideia.
    Sou completamente contra ditaduras e ditadores, mas a China está a trilhar um caminho “fantástico” que aos poucos vai enrolando o resto do mundo, adamos a alimentar o “mostro” que nos vai atacar.

    • Tug@Tek says:
      30 de Outubro de 2025 às 15:06

      Partilho 100% da sua opinião. Infelizmente para os Europeus, os fanáticos que mandam na comunidade europeia não consigam ver o obvio …

    • Gonçalo says:
      30 de Outubro de 2025 às 15:12

      Não creio que essa seja a ideia, mudamos para VE para não estarmos dependentes do petroleo porque electricidade toda a gente tem não temos de importar refinar transportar etc.
      Já os carros duram 20 anos portanto dificilmente vais estar dependente num produto que dura tanto tempo e se os europeus e americanos continuarem a produzir carros só está dependente dos chineses quem quiser

    • JL says:
      30 de Outubro de 2025 às 15:45

      Ao que parece os a combustão estão tanto dependentes dos chineses como os eléctricos, a Bosch que o diga.

      Quem está a apostar tudo no mesmo são os fabricantes, não a UE, o artigo é bem claro sobre isso.

    • JL says:
      30 de Outubro de 2025 às 15:50

      Não esquecer que a Horse Cars é 45 % Renault, 45% Geely, e 10% da Saudi Aramco.

    • Realista says:
      30 de Outubro de 2025 às 15:53

      No entanto com um carro elétrico ele consegue rodar com água, vento, carvão, petróleo, gás, geotérmico, nuclear, biomassa, hidrogénio, etc… enquanto que um veículo a combustão apenas está dependente de petróleo.

      A nível de dependência, especialmente para a distribuição, não é bom estar dependente de um só produto.

  2. Mário says:
    30 de Outubro de 2025 às 15:45

    O pessoal todo preocupado com os carros… O pessoal dos datacenters ( ao qual grande maioria dos carros estão ligados):

    https://www.linkedin.com/posts/antonio-vidigal-3879b0_proenergy-activity-7388304539575128064-PS1M?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAy8p3EBqZBvFgZPyiHmMJ1wVd_ZjC8kAxw

    • JL says:
      30 de Outubro de 2025 às 15:51

      Não me parece que seja uma preocupação sua, senão evitava muitos posts sem sentido, não sei se sabe mas esses datacenters servem para armazenar os dados que deixamos por aqui.

      • Mário says:
        30 de Outubro de 2025 às 16:04

        E os 2GB / dia que o seu tesla gera.
        Obviamente que sei isso que refere, daí continuar a dizer que estamos a apostar no cavalo errado. E além disso, o texto é bastante comprimível em termos de base de dados e armazenamento….

        • JL says:
          30 de Outubro de 2025 às 16:52

          Eu disse que estava preocupado onde ?

          Está a apostar no cavalo errado ? Então compre um eléctrico.

          Só os dados dos teslas é que não são comprimidos ?

  3. HB says:
    30 de Outubro de 2025 às 16:11

    A UE está a fazer mais uma asneira a somar a todas as outras. Está a colocar-se nas mãos de terceiros com especial ênfase na China.
    É o caminho da destruição do sector automóvel na UE.
    Ainda agora a Bosch em Braga colocou em lay-off 2500 trabalhadores porque não têm peças/matérias primas para poder produzir. Os fornecedores são chineses.
    A China se quiser corta a cadeia de fornecimento e a UE deixa de produzir.
    A UE é governada por tolos.

