Futuro automóvel: porque é que o caminho para 2035 não é (só) elétrico
A transição energética no setor automóvel já não é uma hipótese, é um processo em andamento com três vetores a empurrar a mudança - políticas públicas, evolução tecnológica e preferência dos consumidores. Mas essa não é uma linha reta do "combustão > elétrico". Existe um corredor amplo de soluções intermédias: e a Renault é um bom exemplo dessa ambivalência estratégica.
O "ultimato" de 2035 para o fim da combustão
Se acompanha o mundo da tecnologia e dos motores, sabe que o debate está ao rubro. De um lado, temos o "tique-taque" do relógio para 2035, a data imposta pela União Europeia para o fim da venda de carros novos a combustão. Do outro, a realidade do mercado: os custos de aquisição, a infraestrutura de carregamento e as necessidades reais e diversas dos condutores.
A rota para a descarbonização está traçada, mas o caminho para lá chegar é complexo. O futuro não é um interruptor que se desliga em 2034 e se liga em 2035; é uma transição. E, nessa transição, as soluções intermédias não são um "plano B", são a ponte essencial.
A decisão da UE foi clara: a partir de 2035, todos os novos automóveis vendidos têm de ser "zero emissões" (na prática, 0 g/km de CO₂). Esta diretiva acelerou o investimento maciço em plataformas 100% elétricas (VE). Contudo, a indústria não está totalmente unida. A pressão de vários fabricantes e associações do setor tem sido imensa, e as preocupações são legítimas:
- Infraestrutura: a rede de carregamento público está a crescer, mas de forma muito desigual entre os países e entre zonas urbanas e rurais.
- Custo e matérias-primas: o preço das matérias-primas para as baterias (como o lítio) torna os VE, por agora, mais caros na aquisição.
- Capacidade industrial: a transição industrial para a produção massiva de baterias e a reconversão de fábricas é um desafio económico e social gigantesco.
- Pragmatismo de mercado: o que fazer nos mercados com menor poder de compra ou em frotas que necessitam de autonomia total imediata?
Esta pressão já resultou numa pequena, mas significativa, concessão: uma possível via (ainda que estreita) para e-fuels (combustíveis sintéticos). Isto prova que o debate "combustão vs elétrico" está longe de ser um caso arrumado e que o cenário político-técnico continua a moldar os investimentos.
Renault tem uma estratégia "ambivalente"
É aqui que a estratégia de algumas marcas se torna fascinante. A Renault, por exemplo, adotou o que alguns chamam de "ambivalência", mas que preferimos chamar de pragmatismo. Em vez de apostar tudo numa só tecnologia, o grupo dividiu o seu futuro em dois caminhos paralelos e complementares:
- Ampere: a nova divisão tech, focada a 100% em VE e software. É a resposta direta ao "fim" de 2035 e à concorrência global. É daqui que nascem os ícones como o Renault 5, o Renault 4 e o Twingo elétrico.
- Horse: uma entidade dedicada a continuar a desenvolver e a produzir motores térmicos e híbridos da próxima geração.
Porque fariam isto? Porque a Renault sabe que, até 2035 (e mesmo depois, no mercado de usados e noutros continentes), milhões de pessoas continuarão a precisar de soluções híbridas e de combustão eficientes. Esta estratégia permite-lhes liderar a corrida de VE com a Ampere, enquanto financiam essa transição e servem o mercado atual com a Horse.
Pontes essenciais na estratégia da Renault: híbridos e bi-fuel
O maior erro no debate atual é pensar de forma binária (ou é 100% combustão ou 100% elétrico). A verdade é que o maior impacto na redução de emissões hoje vem das soluções intermédias.
Estas tecnologias permitem que um condutor reduza drasticamente a sua pegada carbónica e os seus custos de utilização sem sofrer de "ansiedade de autonomia" ou depender de uma infraestrutura de carregamento que pode não existir na sua garagem ou na sua zona. É aqui que entram duas soluções-chave:
- Híbridos (HEV / Full Hybrid): reduzem o consumo e as emissões de forma significativa, especialmente em cidade, sem nunca exigir carregamento na tomada. São ideais para quem não tem carregamento doméstico;
- Bi-fuel (Gasolina + GPL / ECO-G): multiplicam a autonomia total e oferecem custos por quilómetro substancialmente mais baixos quando se usa GPL. A instalação de fábrica (como a da Renault) evita os riscos de conversões aftermarket e é particularmente relevante em mercados com boa rede de abastecimento, como Portugal.
Clio é o trunfo nesta transição
Se quisermos um exemplo perfeito deste pragmatismo, basta olhar para o Renault Clio. Este modelo icónico ilustra como a mesma plataforma pode responder a necessidades completamente diferentes.
Esta é, na nossa opinião, uma das peças de engenharia mais inteligentes do mercado atual. Não é um plug-in; não precisa de o ligar à tomada. A sua magia está numa tecnologia complexa (inspirada na Fórmula 1) com uma caixa de velocidades multimodo, que combina um motor a gasolina com dois motores elétricos e uma pequena bateria que se autorregenera nas travagens e desacelerações.
O resultado? A Renault anuncia que, em cidade, o Clio E-Tech consegue circular até 80% do tempo em modo 100% elétrico.
Realize até 80% de condução elétrica na cidade e desfrute de uma autonomia total de até 900 km.
O seu verdadeiro trunfo é a autonomia total. Graças a esta eficiência extrema, não é raro ver este Clio ultrapassar os 900 km com um único depósito. Numa era em que se discute a ansiedade de autonomia, a Renault oferece um utilitário que quase nos faz esquecer onde fica a bomba de gasolina, ao mesmo tempo que oferece uma condução elétrica na rotina diária.
Esta versão é a resposta para quem procura economia máxima e autonomia absoluta. Ao ter dois depósitos (gasolina + GPL), a autonomia combinada é massiva - algumas configurações podem ultrapassar os 1100 km ou 1300 km antes de precisar de reabastecer.
Com o preço do GPL a ser significativamente mais baixo, o custo por quilómetro torna-se imbatível para um carro a combustão, conferindo ao Clio uma polivalência que responde diretamente às necessidades de quem faz muitos quilómetros ou tem um orçamento mais controlado.
O que é que isto significa para o consumidor?
A estratégia da Renault traduz-se em escolhas pragmáticas para o consumidor, especialmente em Portugal:
- Para o condutor urbano (sem garagem): o Clio E-Tech (Full Hybrid) é uma solução brilhante. Oferece a sensação e a poupança da condução elétrica na cidade, sem nunca precisar de uma tomada;
- Para o condutor de longas distâncias ou focado no orçamento: o Clio Bi-Fuel (GPL) é imbatível. Reduz drasticamente os custos por quilómetro e elimina qualquer ansiedade de autonomia, aproveitando a rede GPL consolidada no país.
- Para o condutor "early adopter" (com garagem): a Renault reserva a gama Ampere (como o R5). A escolha depende do acesso ao carregamento e do custo total de posse.
O futuro do automóvel será predominantemente elétrico, sim. Mas a transição até lá será multi-energia e heterogénea. A Renault percebeu que não pode deixar nenhum condutor para trás. Ao oferecer estas soluções intermédias, como os sistemas E-Tech e Bi-Fuel, enquanto investe milhares de milhões no futuro 100% elétrico com a Ampere, a marca está a provar que a inovação não está só nos VE.
Vamos deixar os combustíveis para deixarmos de estar dependentes da Rússia e vamos optar por VE para ficarmos dependentes dos Chineses, que ideia fantástica deixamos uma ditadura e passamos para outra.
Não sou contra a mobilidade elétrica bem pelo contrário mas apostar tudo no mesmo cavalo não me parece boa ideia.
Sou completamente contra ditaduras e ditadores, mas a China está a trilhar um caminho “fantástico” que aos poucos vai enrolando o resto do mundo, adamos a alimentar o “mostro” que nos vai atacar.
Partilho 100% da sua opinião. Infelizmente para os Europeus, os fanáticos que mandam na comunidade europeia não consigam ver o obvio …
Não creio que essa seja a ideia, mudamos para VE para não estarmos dependentes do petroleo porque electricidade toda a gente tem não temos de importar refinar transportar etc.
Já os carros duram 20 anos portanto dificilmente vais estar dependente num produto que dura tanto tempo e se os europeus e americanos continuarem a produzir carros só está dependente dos chineses quem quiser
Ao que parece os a combustão estão tanto dependentes dos chineses como os eléctricos, a Bosch que o diga.
Quem está a apostar tudo no mesmo são os fabricantes, não a UE, o artigo é bem claro sobre isso.
Não esquecer que a Horse Cars é 45 % Renault, 45% Geely, e 10% da Saudi Aramco.
No entanto com um carro elétrico ele consegue rodar com água, vento, carvão, petróleo, gás, geotérmico, nuclear, biomassa, hidrogénio, etc… enquanto que um veículo a combustão apenas está dependente de petróleo.
A nível de dependência, especialmente para a distribuição, não é bom estar dependente de um só produto.
O pessoal todo preocupado com os carros… O pessoal dos datacenters ( ao qual grande maioria dos carros estão ligados):
https://www.linkedin.com/posts/antonio-vidigal-3879b0_proenergy-activity-7388304539575128064-PS1M?utm_source=share&utm_medium=member_android&rcm=ACoAAAy8p3EBqZBvFgZPyiHmMJ1wVd_ZjC8kAxw
Não me parece que seja uma preocupação sua, senão evitava muitos posts sem sentido, não sei se sabe mas esses datacenters servem para armazenar os dados que deixamos por aqui.
E os 2GB / dia que o seu tesla gera.
Obviamente que sei isso que refere, daí continuar a dizer que estamos a apostar no cavalo errado. E além disso, o texto é bastante comprimível em termos de base de dados e armazenamento….
Eu disse que estava preocupado onde ?
Está a apostar no cavalo errado ? Então compre um eléctrico.
Só os dados dos teslas é que não são comprimidos ?
A UE está a fazer mais uma asneira a somar a todas as outras. Está a colocar-se nas mãos de terceiros com especial ênfase na China.
É o caminho da destruição do sector automóvel na UE.
Ainda agora a Bosch em Braga colocou em lay-off 2500 trabalhadores porque não têm peças/matérias primas para poder produzir. Os fornecedores são chineses.
A China se quiser corta a cadeia de fornecimento e a UE deixa de produzir.
A UE é governada por tolos.