Fake News? NOS testa tecnologia com IA e Blockchain

A NOS desenvolveu uma prova de conceito inovadora que combina inteligência artificial (IA) e blockchain para detetar fake news e conteúdos manipulados. A tecnologia encontra-se atualmente em fase de testes, mas o pedido de patente já foi submetido ao Instituto Europeu de Patentes.

IA analisa a respiração, as pausas e as características próprias da voz de cada pessoa.

Esta nova solução funciona em duas dimensões complementares. Por um lado, utiliza blockchain e IA para comparar novos blocos de informação com dados encriptados previamente registados, verificando se uma notícia é coerente e autêntica face ao histórico existente. Por outro, recorre a machine learning e a modelos avançados de inteligência artificial para analisar o “DNA” de materiais originais, permitindo detetar possíveis sinais de manipulação digital.

“A voz, tal como qualquer conteúdo original, possui o seu DNA. Ao estudá-lo, conseguimos identificar manipulações subtis”, explica João Ferreira, Diretor de Inovação da NOS.

“Usámos inteligência artificial (IA) para analisar, em conteúdos digitais, elementos como a respiração, as pausas e as características próprias da voz de cada pessoa. Os resultados já permitem identificar situações de manipulação e, com a evolução tecnológica, esta solução terá aplicações práticas relevantes, tais como deteção de vozes clonadas em chamadas telefónicas ou proteção da integridade da informação na sociedade”, acrescenta o responsável.

Com esta iniciativa, a NOS reforça o seu compromisso com a inovação tecnológica responsável e com o combate à desinformação, colocando o conhecimento científico e a IA ao serviço da confiança digital.