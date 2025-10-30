WhatsApp traz ainda mais segurança e eleva a proteção dos backups

Depois de muitos anos em que se duvidou da segurança do WhatsApp, a Meta decidiu colocar um fim nessa dúvida. A aposta deste serviço na proteção dos utilizadores é já um facto e muitas das ferramentas essenciais estão disponíveis. Agora, há mais uma novidade nesta área, com a chegada de uma proteção adicional e muito simples para os backups, que passam a usar as passkeys.

Mais segurança nos backups do WhatsApp

O WhatsApp, a aplicação de mensagens mais popular do mundo, anunciou uma novidade importante para a segurança dos seus utilizadores. Falamos da encriptação do backup das conversas está agora muito mais fácil de configurar graças à introdução das chaves de acesso (passkeys).

Muitos de nós guardamos anos de memórias preciosas nas conversas do WhatsApp. Normalmente fotos, mensagens de voz cheias de afeto e diálogos importantes. Proteger estas cópias de segurança (ou backups) é fundamental, especialmente se perdermos o telemóvel ou precisarmos de mudar para um novo aparelho.

A empresa sempre se orgulhou de ter sido a primeira aplicação de mensagens privadas a oferecer encriptação ponto a ponto para os backups na cloud. Com isso garante que as mensagens antigas ficassem sempre connosco, mas em segurança. No entanto, o processo de configuração anterior era um pouco complicado, pois obrigava o utilizador a memorizar uma palavra-passe complexa ou uma chave de encriptação de 64 dígitos. Se a esquecesse, perdia o acesso aos seus dados.

Mais simples garantir a proteção dos utilizadores

Com esta atualização, a plataforma simplifica dramaticamente o processo, reforçando a segurança e o conforto. As chaves de acesso (passkeys) permitem que os utilizadores aproveitem os métodos de segurança mais simples e rápidos que já usam nos seus telemóveis.

Isto significa que, para proteger os seus backups na cloud, pode usar a impressão digital, o reconhecimento facial ou o código de bloqueio de ecrã do aparelho, em vez de ter de se lembrar de mais uma senha. Agora, com somente um toque ou um olhar, a mesma segurança que protege as suas conversas e chamadas pessoais no WhatsApp é aplicada ao seu backup. Assim, a empresa garante que os seus dados estão sempre seguros, acessíveis e, acima de tudo, privados.

Esta novidade está a ser implementada de forma gradual e chegará a todos os utilizadores nas próximas semanas e meses. Para começar a usar as chaves de acesso no seu backup e desfrutar desta segurança simplificada, o processo é simples: basta ir a Definições > Conversas > Cópia de segurança > Cópia de segurança encriptada ponto a ponto.