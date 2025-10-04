Novo Tesla já circula nas ruas e deve estar pronto para produção em breve

É certo e sabido que a Tesla vai lançar em breve um novo carro. Este será o tão esperado e tantas vezes falado modelos mais barato e que irá combater as propostas mais baratas do mercado dos carros elétricos. Este novo Tesla foi agora visto a circular e dá garantias de que deve estar pronto para produção em breve.

O novo Tesla já circula nas ruas

A Tesla continua a esforçar-se para manter a quota de mercado que os veículos elétricos chineses estão a conquistar nas gamas de preços mais baixas. Lançar uma versão "lite" do Tesla Model Y foi a decisão que tomaram. E tudo indica que a sua chegada se verá em testes nas ruas. Além disso, em termos de design, foram descobertas algumas surpresas em comparação com o que estava previsto.

As imagens reveladas foram captadas na gigafactory do Texas, uma das principais unidades de produção da Tesla. E com o veículo a ser testado ativamente nas ruas, pode haver muito pouco tempo até que chegue ao mercado. Resta saber se os testes realizados neste protótipo serão suficientemente conclusivos para acelerar a produção em massa, mas o certo é que não chegará ao mercado antes de 2026.

Por outro lado, este avistamento mostra que este protótipo económico do Tesla Model Y apresenta um tejadilho de vidro, algo que outras fontes afirmam que não terá. Da mesma forma, muitos elementos típicos do Model Y padrão também estão confirmados como ausentes, como a iluminação nas portas, jantes de tamanho mais discreto e espaços interiores mais simplificados.

Model Y barato pronto para produção em breve?

Perante este cenário, há ainda muitas dúvidas e questões sobre o que a Tesla colocará nesta sua próxima proposta. Portanto, resta a todos esperar para ver até que ponto estes cortes aplicados serão feitos neste veículo elétrico.

Num cenário global onde os preços dos veículos usados ​​​​e usados, sejam eles a combustão, híbridos ou elétricos, dispararam, muitos consumidores estão a optar por veículos económicos, seja por não poderem comprar veículos de luxo ou simplesmente por procurarem modelos mais acessíveis.

Neste sentido, os carros elétricos chineses estão a conseguir conquistar uma fatia significativa do mercado. Para isso apostam em veículos acessíveis e populares que superam até as marcas mais tradicionais e consolidadas da Europa.