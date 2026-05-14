Uber Boat já tem data para chegar a Portugal: alugue um barco diretamente pela app
Depois de ter apostado em bicicletas, trotinetas e entregas de refeições, a Uber prepara-se agora para entrar no mar. O serviço Uber Boat está prestes a chegar, e Portugal é um dos destinos escolhidos para o lançamento.
O Uber Boat é um novo serviço de aluguer de embarcações que será integrado diretamente na aplicação da Uber.
A novidade foi apresentada no GO-GET 2026, um evento realizado pela empresa em Nova Iorque, no qual apresentou, também, uma nova visão ambiciosa de se transformar numa superaplicação capaz de gerir toda a experiência de viagem, desde reservar o hotel até pedir café para o caminho.
Entretanto, o Uber Boat resulta de uma parceria estratégica com a Click&Boat, uma das maiores plataformas europeias de aluguer de barcos entre particulares.
A ideia: tornar um dia no mar tão fácil de reservar como uma viagem de carro pela cidade.
Explicou a Click&Boat, num comunicado partilhado no LinkedIn.
Como vai funcionar o Uber Boat?
O serviço não exige carta de navegação nem experiência prévia em náutica. Cada embarcação disponibilizada através do Uber Boat virá acompanhada de um condutor profissional que assegura a segurança e a navegação.
Segundo a Click&Boat, os preços praticados serão os mesmos que já existem na sua plataforma, mantendo os padrões de qualidade das embarcações.
A reserva é feita diretamente pela app da Uber, o que elimina a necessidade de recorrer a uma plataforma separada. Para quem já utiliza a aplicação no dia a dia, a experiência será integrada e familiar.
Pela primeira vez, a navegação recreativa passa a fazer parte da mobilidade quotidiana.
Sublinhou a Click&Boat, destacando o caráter inédito desta integração entre mobilidade urbana e turismo marítimo.
Serviço chegará a Portugal
O lançamento do Uber Boat está previsto para meados de junho e abrangerá cinco países e 23 cidades costeiras:
- Portugal;
- Espanha (Maiorca, Barcelona);
- Itália;
- França (Saint-Tropez, Nice, Cannes, Marselha, Annecy);
- Croácia (Split, Dubrovnik).
A escolha dos destinos reflete uma aposta clara no turismo mediterrânico de verão, coincidindo com a época alta em que a procura por experiências náuticas atinge o pico.
Com o Uber Boat, a empresa reforça uma tendência que temos vindo a testemunhar, de ir muito além do transporte terrestre, transformando a sua aplicação numa plataforma de mobilidade total.
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Imagem: Unsplash, via Euronews