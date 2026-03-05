TikTok não traz encriptação para as mensagens e isso é uma falha de segurança

O TikTok parece ter uma opinião sobre a segurança dos utilizadores. A rede social afirmou que não irá adicionar encriptação de ponta a ponta às mensagens diretas. Argumenta que a tecnologia limitaria as investigações de segurança. Diz que a sua encriptação atual protege as mensagens e que permite que as equipas de moderação e as autoridades lidem com atividades prejudiciais.

TikTok não traz encriptação para as mensagens

Numa ação recente, o TikTok esclareceu a sua posição sobre a segurança das mensagens privadas. Afirmou que não irá adicionar encriptação de ponta a ponta às DM. A rede social afirma que a adição de criptografia poderia tornar o ambiente de mensagens prejudicial. Isto porque a funcionalidade de segurança limita a sua capacidade de detetar atividades nocivas e responder a pedidos das autoridades policiais.

A empresa afirma que a abordagem atual equilibra a privacidade e a segurança. Para reforçar a sua posição, a TikTok diz que a introdução da encriptação de ponta a ponta às DM impediria rever as mensagens quando surgem preocupações de segurança. Também avança que os moderadores por vezes precisam de aceder à conversa para investigar assédio, aliciamento ou outros comportamentos prejudiciais relatados pelos utilizadores.

Como a encriptação impede terceiros de ler as mensagens, isso dificultaria a investigação e poderia potencialmente tornar a plataforma menos segura. Além disso, o TikTok afirma que a sua prioridade atual é manter um ambiente mais seguro. Isto em particular para os adolescentes que utilizam ativamente as capacidades de mensagens do TikTok para comunicar com amigos e criadores de conteúdos.

É uma falha de segurança para os utilizadores

A empresa afirma ainda que o sistema atual já utiliza encriptação padrão que protege os dados durante a transmissão. A empresa declara que apenas os colaboradores autorizados podem aceder a determinadas mensagens diretas, e mesmo assim, apenas em situações específicas, como responder a pedidos legais ou analisar denúncias de conteúdo abusivo.

O TikTok acrescenta ainda que a abordagem atual permite à empresa manter a cooperação com as autoridades policiais quando necessário, ao mesmo tempo que protege as conversas do dia-a-dia. No entanto, muitas plataformas globais, como o Apple iMessage, Google Mensagens, WhatsApp, Telegram e Signal, utilizam a tecnologia de encriptação de ponta a ponta, para que apenas os participantes possam ler as suas conversas.

Do ponto de vista do utilizador, a encriptação de ponta a ponta deveria ser uma funcionalidade essencial para as plataformas de mensagens. Contudo, alguns governos e empresas argumentam que a criptografia forte também pode dificultar a deteção de atividades ilegais ou a proteção de utilizadores vulneráveis.