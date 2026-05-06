Antes de qualquer carro novo poder chegar às estradas, existe um longo caminho de testes, documentos e aprovações que poucos condutores conhecem. Entenda como funciona o processo e por que razão um carro pode ser vendido em Portugal, mas não na Austrália.

A palavra "homologação" surge frequentemente nas conversas sobre automóveis, mas poucos sabem ao certo o que significa na prática.

Mais do que um mero carimbo burocrático, trata-se de um processo extenso e exigente que envolve testes, regulamentos e uma montanha de documentação. Sem ele, nenhum carro novo pode sair da linha de produção nem ser colocado à venda, seja em que lugar do mundo for.

Por ser um processo desconhecido de muitos condutores, a Škoda deu a conhecer os bastidores deste processo, explicando como funciona internamente e o que está verdadeiramente em jogo.

Um autêntico puzzle de aprovações

O processo de homologação não começa no carro completo, mas muito antes, nos componentes individuais. Há cerca de 50 peças que têm de ser homologadas diretamente pelos fornecedores, incluindo vidros, cintos de segurança, faróis e pneus. Só após a validação destes elementos é possível avançar para a fase seguinte.

Com os componentes aprovados, a marca passa para as chamadas aprovações de sistema, que testam o veículo como um todo. Aqui, são verificados cerca de 60 regulamentos globais e normas da União Europeia (UE), num processo que varia consoante:

O tipo de motor - gasolina, diesel, híbrido plug-in ou totalmente elétrico;

- gasolina, diesel, híbrido plug-in ou totalmente elétrico; O nível dos sistemas de assistência ao condutor ;

; As características de segurança utilizadas.

Todo este processo é realizado em parceria com um serviço técnico independente, a entidade autorizada pela autoridade competente de aprovação.

Em Portugal, a entidade responsável pela aprovação de tipo de veículos é o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), que funciona como autoridade de aprovação nacional, podendo designar organismos técnicos para realizar os testes. Não obstante, muito deste trabalho é feito a nível europeu, já que a aprovação de tipo da UE é válida em todos os Estados-membros, ou seja, se um carro for homologado em Espanha ou na Alemanha, é possível pedir a transposição para homologação nacional, podendo ser vendido em Portugal sem necessidade de repetir o processo.

Para exemplificar a complexidade do processo, Lukáš Novotný, coordenador de homologação de veículos da marca checa, explicou alguns dos detalhes verificados:

Altura a que os faróis estão posicionados;

Resistência das fixações dos cintos de segurança;

Se os guarda-lamas cobrem corretamente as rodas para evitar projeção de sujidade.

A isto acrescem os exigentes testes de colisão e as medições de emissões poluentes do motor.

A certidão de nascimento de um carro

O culminar de todo este trabalho é a EU Whole Vehicle Type Approval, a aprovação de tipo de veículo a nível europeu. A documentação resultante pode chegar às 200 páginas, e as aprovações individuais, como as relativas a emissões, podem aumentar esse número ainda mais.

Com esta aprovação em mãos, cada veículo fabricado recebe um Certificate of Conformity (COC), que funciona como uma verdadeira certidão de nascimento do automóvel.

É este documento que torna possível o registo inicial e a atribuição de matrícula. Sem o COC, o carro não existe legalmente.

De ressalvar que os requisitos legais variam de mercado para mercado, pelo que é exigido para vender um carro na Europa não é o mesmo que se exige na Austrália ou nos países do Golfo Pérsico.

Esta variabilidade obriga as fabricantes a adaptarem os seus processos de homologação consoante os territórios onde pretendem comercializar os seus modelos.

O trabalho não acaba com o lançamento do carro

Os veículos continuam a evoluir após o início da produção em série, com rondas anuais de alterações técnicas integradas nas atualizações de modelo.

Sempre que uma dessas alterações seja relevante para a homologação, o que nem sempre acontece, todas as aprovações afetadas têm de ser revistas e atualizadas.

Por exemplo, quando surge uma nova variante de um modelo, não é necessário recomeçar do zero, bastando solicitar uma extensão da aprovação existente.

A importância da burocracia

A homologação pode parecer um processo administrativo enfadonho, mas, na realidade, é a garantia de que cada carro que circula nas estradas cumpre requisitos mínimos de segurança, emissões e fiabilidade, testados e verificados de forma independente.

É, no fundo, o mecanismo que assegura que o automóvel que compramos foi construído para proteger quem o conduz, quem nele viaja e quem partilha a estrada com ele.