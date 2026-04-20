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“Banco central dos bancos centrais” pede regras globais comuns para as stablecoins

· Criptomoeda 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Economista says:
    20 de Abril de 2026 às 15:15

    Investigem os únicos países sem banco central.
    Spoiler alert: são os que a América/Israel querem invadir.

    Responder
  2. Max says:
    20 de Abril de 2026 às 15:49

    Regulação das stablecoins para aqui, regulação para ali …
    A principal questão é a moeda a que cada stablecoin está indexada. A Tether tem:
    – uma stablecoin indexada ao USD: Tether USD (USDT)
    – uma stablecoin indexada ao Euro: Tether EUR (EURT).
    A diferença é abismal: a USDT tem uma capitalização de mercado de 185,5 milhões de USD e a EURT de 2,2 a 2,5 milhões de €.
    Portanto bem prega “frei Tomás” – a regulação dos EUA das stablecoins em USD contribui para a continuação do domínio do USD no sistema de pagamentos internacional, e por isso a administração Trump tem investido na sua regulamentação.
    A UE tem que se decidir em que medida apoia cada coisa – stablecoins indexadas ao euro, ou o euro digital (os EUA não quiseram ir pela via do dólar digital).
    Stablecoins altamente reguladas e fiscalizadas nada tem a ver com as criptocoisas, como a BTC, convém não confundir.

    Responder

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