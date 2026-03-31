Grupos ligados à Rússia e ao Irão estão a usar criptomoedas para comprar drones militares

O uso de criptomoedas para financiar a aquisição de drones militares de baixo custo está a crescer, especialmente entre grupos ligados a conflitos internacionais. Esta tendência combina a facilidade de acesso a tecnologia comercial com a dificuldade de rastrear transações digitais, levantando novos desafios para as autoridades.

Embora a maioria das compras de drones seja feita através de meios financeiros tradicionais, a aquisição destes equipamentos está cada vez mais ligada à blockchain, segundo a Reuters, citando conclusões da Chainalysis.

Investigadores de blockchain da Chainalysis conseguiram seguir o fluxo de criptomoedas desde carteiras digitais individuais associadas a desenvolvedores de drones ou grupos paramilitares até à compra de dispositivos de baixo custo e dos seus componentes junto de vendedores em plataformas de comércio eletrónico.

Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, grupos pró-Rússia angariaram mais de 8,3 milhões de dólares em doações em criptomoedas, sendo os drones um dos itens especificamente adquiridos com esses fundos, segundo o relatório.

Na blockchain, existe esta oportunidade extraordinária de, uma vez identificado o fornecedor, analisar a atividade da contraparte e fazer avaliações que ajudam a clarificar a utilização e a intenção por detrás da compra.

Afirmou Andrew Fierman, responsável pela área de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, acrescentando que a empresa conseguiu associar transações em criptomoedas, entre 2200 e 3500 dólares, a preços exatos de drones e componentes disponíveis em plataformas de comércio eletrónico.

Observámos desde o pedido dos drones e das peças, incluindo as quantidades pretendidas, até às imagens que demonstravam que esses bens tinham sido efetivamente adquiridos.

Grupos ligados ao Irão pagam peças de drones com criptomoeda

O relatório concluiu, também, que grupos ligados ao Irão estão a usar criptomoedas para adquirir peças de drones e vender equipamento militar.

Em particular, destacou uma carteira digital associada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão que comprou componentes de drones a um fornecedor sediado em Hong Kong.

Ainda que o volume total de criptomoedas associado à aquisição de drones continue a ser reduzido quando comparado com a despesa militar global, o relatório defende que a blockchain pode ajudar as autoridades a rastrear melhor compras que, de outra forma, poderiam permanecer pouco claras.

Segundo Fierman, "a blockchain pode fornecer muitas informações que não estão necessariamente disponíveis pelos meios tradicionais".

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