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Grupos ligados à Rússia e ao Irão estão a usar criptomoedas para comprar drones militares

· Criptomoeda 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. guilherme says:
    31 de Março de 2026 às 09:46

    Ui, que dramático imaginem se tivessem a usar dólares.
    Mas afinal as criptomoedas não servem para comprar coisas?

    Responder
  2. Redin says:
    31 de Março de 2026 às 10:01

    Aceitem que dói menos.
    Qualquer tecnologia que tenha valor na sua utilidade, vai ser sempre adoptada independentemente dos estados ou governos. O problema não está no meio usado mas sim no que os levou a escolher e neste caso, o mercado é soberano.
    Vai ficar para traz quem pensar o contrario.
    Habituem-se.

    Responder
  3. Dani Silva says:
    31 de Março de 2026 às 10:44

    Nunca ninguém pensou que as criptomoedas serviam para lavar dinheiro e negócios obscuros, claro que não…

    Responder

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