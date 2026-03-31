Grupos ligados à Rússia e ao Irão estão a usar criptomoedas para comprar drones militares
O uso de criptomoedas para financiar a aquisição de drones militares de baixo custo está a crescer, especialmente entre grupos ligados a conflitos internacionais. Esta tendência combina a facilidade de acesso a tecnologia comercial com a dificuldade de rastrear transações digitais, levantando novos desafios para as autoridades.
Embora a maioria das compras de drones seja feita através de meios financeiros tradicionais, a aquisição destes equipamentos está cada vez mais ligada à blockchain, segundo a Reuters, citando conclusões da Chainalysis.
Investigadores de blockchain da Chainalysis conseguiram seguir o fluxo de criptomoedas desde carteiras digitais individuais associadas a desenvolvedores de drones ou grupos paramilitares até à compra de dispositivos de baixo custo e dos seus componentes junto de vendedores em plataformas de comércio eletrónico.
Desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022, grupos pró-Rússia angariaram mais de 8,3 milhões de dólares em doações em criptomoedas, sendo os drones um dos itens especificamente adquiridos com esses fundos, segundo o relatório.
Na blockchain, existe esta oportunidade extraordinária de, uma vez identificado o fornecedor, analisar a atividade da contraparte e fazer avaliações que ajudam a clarificar a utilização e a intenção por detrás da compra.
Afirmou Andrew Fierman, responsável pela área de inteligência de segurança nacional da Chainalysis, acrescentando que a empresa conseguiu associar transações em criptomoedas, entre 2200 e 3500 dólares, a preços exatos de drones e componentes disponíveis em plataformas de comércio eletrónico.
Observámos desde o pedido dos drones e das peças, incluindo as quantidades pretendidas, até às imagens que demonstravam que esses bens tinham sido efetivamente adquiridos.
Grupos ligados ao Irão pagam peças de drones com criptomoeda
O relatório concluiu, também, que grupos ligados ao Irão estão a usar criptomoedas para adquirir peças de drones e vender equipamento militar.
Em particular, destacou uma carteira digital associada ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão que comprou componentes de drones a um fornecedor sediado em Hong Kong.
Ainda que o volume total de criptomoedas associado à aquisição de drones continue a ser reduzido quando comparado com a despesa militar global, o relatório defende que a blockchain pode ajudar as autoridades a rastrear melhor compras que, de outra forma, poderiam permanecer pouco claras.
Segundo Fierman, "a blockchain pode fornecer muitas informações que não estão necessariamente disponíveis pelos meios tradicionais".
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Ui, que dramático imaginem se tivessem a usar dólares.
Mas afinal as criptomoedas não servem para comprar coisas?
lool +1, so regime de Epstein o pode fazer.
Russia mau, China mau, irao mau
“Tivessem” ????
Aprenda a escrever de uma vez por todas !
É estivessem do ver “estar” e não tivessem do verbo “ter”.
Aceitem que dói menos.
Qualquer tecnologia que tenha valor na sua utilidade, vai ser sempre adoptada independentemente dos estados ou governos. O problema não está no meio usado mas sim no que os levou a escolher e neste caso, o mercado é soberano.
Vai ficar para traz quem pensar o contrario.
Habituem-se.
Nunca ninguém pensou que as criptomoedas serviam para lavar dinheiro e negócios obscuros, claro que não…