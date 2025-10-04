Criptomoedas: no mundo há cerca de 241,7 mil milionários

Há hoje no mundo cerca de 241,7 mil milionários cripto, de acordo com o mais recente Crypto Wealth Report 2025 da Henley & Partners. E em Portugal?

Criptomoedas: Portugal está a revelar-se cada vez menos atrativo

O número representa um crescimento expressivo face ao ano anterior e mostra a dimensão global do mercado dos ativos digitais. Contudo, apesar da relevância desta tendência, Portugal está a revelar-se cada vez menos atrativo para captar parte desta elite financeira.

Nos últimos anos, o país chegou a ser apelidado de “paraíso cripto” pela ausência de tributação sobre mais-valias. A situação mudou em 2023, quando a legislação passou a enquadrar fiscalmente os criptoativos.

Atualmente, as mais-valias obtidas em ativos detidos por menos de 365 dias são tributadas a 28%, enquanto a isenção só se aplica se a posse for superior a um ano. Embora este regime continue a ser relativamente competitivo, deixa de ser um argumento tão forte face à concorrência internacional.

Apenas cerca de 2,6% dos portugueses investem em criptoativos, uma percentagem abaixo da média global. Isso significa um mercado doméstico limitado, com menos massa crítica para serviços especializados, menos inovação local e, consequentemente, menos atratividade para investidores de grande porte. A queda de Portugal em alguns rankings internacionais de adoção cripto reforça essa ideia.

Portugal continua a ter condições interessantes para o setor, mas já não surge no topo das preferências globais. Com quase um quarto de milhão de milionários cripto a procurar destinos seguros e competitivos, a questão é se o país conseguirá adaptar-se a tempo ou se ficará para trás na disputa por este capital emergente.

