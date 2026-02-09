Empresa de criptomoedas enviou 44 mil milhões de dólares aos utilizadores, acidentalmente…

Uma corretora de criptomoedas afirmou que tinha distribuído 620 mil bitcoins pelos utilizadores. O acidente avalia-se em mais de 40 mil milhões de dólares.

No sábado, a corretora de criptomoedas sul-coreana Bithumb afirmou que tinha distribuído acidentalmente mais de 40 mil milhões de dólares em bitcoins aos clientes.

A Bithumb pediu desculpa pelo erro, que ocorreu na sexta-feira, e disse ter recuperado 99,7% dos 620 mil bitcoins, avaliados em cerca de 44 mil milhões de dólares aos preços atuais.

A empresa de criptomoedas restringiu as transações e os levantamentos dos 695 clientes afetados no prazo de 35 minutos após a distribuição, ainda na sexta-feira, conforme avançado pela Reuters.

Como foram distribuídos mais de 40 mil milhões de dólares em Bitcoin?

Segundo partilhado, a corretora planeava distribuir pequenas recompensas de 2000 wons sul-coreanos (cerca de 1,15 euros) ou mais a cada utilizador no âmbito de um evento promocional.

No entanto, os vencedores receberam pelo menos 2000 bitcoins cada, segundo os meios de comunicação social.

Num comunicado, a corretora quis "deixar claro que este incidente não está relacionado com ataques informáticos externos ou falhas de segurança, e que não existem problemas na segurança dos sistemas nem na gestão dos ativos dos clientes".

Incidente expôs a vulnerabilidade dos ativos digitais

Para os reguladores financeiros da Coreia do Sul, incluindo a Comissão de Serviços Financeiros, contudo, o incidente "expôs as vulnerabilidades e os riscos dos ativos virtuais".

Assim sendo, depois de uma reunião de emergência, os reguladores informaram que iriam lançar uma inspeção on-site à Bithumb e a outras corretoras de criptomoedas, caso sejam encontradas irregularidades durante as análises aos seus sistemas de controlo interno, bem como às suas reservas e operações de ativos virtuais.