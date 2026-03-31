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Carros elétricos: já se sabe quando as baterias se começam a degradar

· Motores/Energia 18 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Trolha says:
    31 de Março de 2026 às 10:03

    Portanto 160 000km o VE está bom para a sucata.
    Numa média normal de 20 000km/ano, um VE tem uma estimativa de “vida de 8 no melhor dos casos 10 Anos.
    Se alguém tinha dúvidas que esta é uma tecnologia extremamente cara, limitativa e ao alcance de poucos, está aqui a prova.

    Responder
    • SrBla says:
      31 de Março de 2026 às 10:26

      ehehehheh
      tarda nada tens aqui umas quantas vozes a dizer-te o contrário 😀 e a dizer que grande maioria das pessoas troca de carro antes dos 8 anos – esquecendo que cada vez mais existem carros usados em circulação…..

      Responder
      • JL says:
        31 de Março de 2026 às 11:12

        Nem é preciso, o próprio artigo refere o contrário, que afinal até superam em muito as expetativas.

        Existem pois, eu tenho 2 usados com mais que essa idade.

        Responder
    • Gonçalo says:
      31 de Março de 2026 às 10:36

      8 anos é a garantia normal deles portanto está optimo

      Responder
    • LMR says:
      31 de Março de 2026 às 10:43

      Onde é que tiraste essa conclusão?
      O que eu é que passado 160km ainda tens 75% de bateria em média.
      Essa média é calculada nos 50mil carros analisados.
      Um carro que faz 400km novo, passado 160mil km faz 300km.
      Explica lá a tua conclusão, posso ter lido mal.

      Responder
    • JL says:
      31 de Março de 2026 às 10:52

      Então porque é que :

      “Além disso, as baterias estão a apresentar níveis de saúde que superam em muito as promessas iniciais dos fabricantes”

      Responder
    • TugAzeiteiro says:
      31 de Março de 2026 às 11:06

      Quando se interpreta o que se quer interpretar… mas que não tem nada a ver com o que está escrito.

      Responder
  2. guilherme says:
    31 de Março de 2026 às 10:11

    São vários fatores não é só os km.
    – Tecnologia da bateria
    – Idade
    – Quantos carregamentos normais & rápidos
    – Qualidade da bateria
    – Quantas vezes deixou ir abaixo de 10% ou até drenou a bateria
    – Perfil de carregamento & descarga

    Responder
    • SrBla says:
      31 de Março de 2026 às 10:24

      Crio que aqui eles olham de forma um pouco indiscriminada, no sentido de independentemente da utilização como é que se deterioram na genaralidade.
      Quando se fala na vida util dos motores a combustão tens o mesmo, depende muito também da condução, rotações, etc.
      Em qualquer dos casos, quanto mais “puxas” pelo sistema ou o maltratas menor será o tempo de vida.

      Existem outros estudos que se debruçam mais apenas em cada um desses factores, como a utilização maioritária de rápidos ou normais…

      Mas sim, não deixas de estar correto.

      Responder
  3. mamba says:
    31 de Março de 2026 às 10:14

    90.000km?!

    o meu w124 de 1994 riu-se!!

    Responder
  4. XPTO says:
    31 de Março de 2026 às 10:29

    O meu velhinho com 500k, que ainda está para durar, se tivesse VE nos 20 anos que o tenho já ia no 4º VE.
    Para os obcecados pela poluição, façam lá as contas para ver o que polui menos. se 1 a combustão ou 4 ou 5 VE.

    Responder
  5. Dani Silva says:
    31 de Março de 2026 às 10:48

    O meu Tesla Model S, com quase 9 anos e 300.000 km tem a capacidade da bateria a cerca de 90% relativamente a quando era nova.

    Nada mau.

    Responder
  6. xiiiiii says:
    31 de Março de 2026 às 11:13

    Donos de VE, se tem carro com menos de 8 anos aproveitem, enganem outro.

    Responder

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