Carros elétricos: já se sabe quando as baterias se começam a degradar
O desgaste da bateria é a maior preocupação para quem compra carros elétricos usados. Um estudo independente de grande escala, com dezenas de milhares de órgãos de comunicação, acaba de divulgar o seu veredicto. A degradação é mínima durante os primeiros anos, mas ocorre uma alteração muito clara quando se atinge um determinado limite de quilometragem.
Um problema em todos os carros elétricos usados
O mercado de carros elétricos usados ainda sofre com a falta de transparência relativamente ao estado real das baterias. Para abordar estas preocupações, o TÜV NORD e a empresa tecnológica Carly analisaram o estado de saúde de quase 50.000 carros elétricos e híbridos plug-in. Os resultados desta investigação desmentem muitos equívocos. Geralmente, as baterias envelhecem melhor do que os condutores esperam.
O estudo mostra que a degradação da bateria não é linear ao longo do tempo. Os investigadores identificaram um ponto de inflexão claro por volta dos 90.000 quilómetros. Durante esta fase inicial, o desgaste é praticamente impercetível. O carro perde, em média, apenas 0,7 pontos de capacidade por cada 10.000 quilómetros percorridos. A composição química interna das células permanece estável, preservando a autonomia inicial do carro.
A situação altera-se drasticamente quando este marco simbólico é atingido. Esta perda de capacidade acelera subitamente, atingindo uma degradação média de 2,3 pontos percentuais a cada 10.000 quilómetros. Uma bateria que apresente um estado de saúde bastante tranquilizador de 94% quando se aproxima dos 90.000 quilómetros pode, portanto, cair para menos de 85% após apenas mais alguns anos de utilização.
Já se sabe a quilometragem em que se vai degradar
Embora os veículos mais recentes apresentem pontuações quase perfeitas, a análise de modelos mais antigos revela diferenças significativas entre marcas. No mercado de automóveis usados, alguns fabricantes compreendem claramente melhor como os seus componentes químicos envelhecem do que outros. Gerações mais antigas da Hyundai, Kia e Mercedes mantêm com orgulho capacidades entre 90% e mais de 95%.
Por outro lado, alguns modelos mais antigos da Renault, Volkswagen ou Citroën exibem valores de estado de saúde mais modestos, na ordem dos 70% a 80%. A principal conclusão desta extensa pesquisa continua a ser extremamente positiva para o segmento. A maioria das baterias de veículos elétricos dura agora significativamente mais tempo do que se pensava anteriormente.
Além disso, as baterias estão a apresentar níveis de saúde que superam em muito as promessas iniciais dos fabricantes. Atualmente, o padrão de mercado é de oito anos ou 160.000 quilómetros para garantir uma capacidade residual mínima de 70%. Na realidade, quase todos os automóveis superam este requisito básico.
Portanto 160 000km o VE está bom para a sucata.
Numa média normal de 20 000km/ano, um VE tem uma estimativa de “vida de 8 no melhor dos casos 10 Anos.
Se alguém tinha dúvidas que esta é uma tecnologia extremamente cara, limitativa e ao alcance de poucos, está aqui a prova.
ehehehheh
tarda nada tens aqui umas quantas vozes a dizer-te o contrário 😀 e a dizer que grande maioria das pessoas troca de carro antes dos 8 anos – esquecendo que cada vez mais existem carros usados em circulação…..
Nem é preciso, o próprio artigo refere o contrário, que afinal até superam em muito as expetativas.
Existem pois, eu tenho 2 usados com mais que essa idade.
8 anos é a garantia normal deles portanto está optimo
Onde é que tiraste essa conclusão?
O que eu é que passado 160km ainda tens 75% de bateria em média.
Essa média é calculada nos 50mil carros analisados.
Um carro que faz 400km novo, passado 160mil km faz 300km.
Explica lá a tua conclusão, posso ter lido mal.
Então porque é que :
“Além disso, as baterias estão a apresentar níveis de saúde que superam em muito as promessas iniciais dos fabricantes”
Quando se interpreta o que se quer interpretar… mas que não tem nada a ver com o que está escrito.
São vários fatores não é só os km.
– Tecnologia da bateria
– Idade
– Quantos carregamentos normais & rápidos
– Qualidade da bateria
– Quantas vezes deixou ir abaixo de 10% ou até drenou a bateria
– Perfil de carregamento & descarga
Crio que aqui eles olham de forma um pouco indiscriminada, no sentido de independentemente da utilização como é que se deterioram na genaralidade.
Quando se fala na vida util dos motores a combustão tens o mesmo, depende muito também da condução, rotações, etc.
Em qualquer dos casos, quanto mais “puxas” pelo sistema ou o maltratas menor será o tempo de vida.
Existem outros estudos que se debruçam mais apenas em cada um desses factores, como a utilização maioritária de rápidos ou normais…
Mas sim, não deixas de estar correto.
90.000km?!
o meu w124 de 1994 riu-se!!
Os 50 cavalos que resta, riram-se.
O meu velhinho com 500k, que ainda está para durar, se tivesse VE nos 20 anos que o tenho já ia no 4º VE.
Para os obcecados pela poluição, façam lá as contas para ver o que polui menos. se 1 a combustão ou 4 ou 5 VE.
Então ? Mania de gastar dinheiro em tantos ve ?
O meu Tesla Model S, com quase 9 anos e 300.000 km tem a capacidade da bateria a cerca de 90% relativamente a quando era nova.
Nada mau.
O meu 280 mil e tem 92 %.
Mas tu já tiveste problemas de bateria, foi no Tesla ou no teu outro VE?
Impossível, supostamente com esses km já devias ir na décima bateria e 5 delas tinham explodido 😉
Donos de VE, se tem carro com menos de 8 anos aproveitem, enganem outro.