Carros elétricos: já se sabe quando as baterias se começam a degradar

O desgaste da bateria é a maior preocupação para quem compra carros elétricos usados. Um estudo independente de grande escala, com dezenas de milhares de órgãos de comunicação, acaba de divulgar o seu veredicto. A degradação é mínima durante os primeiros anos, mas ocorre uma alteração muito clara quando se atinge um determinado limite de quilometragem.

Um problema em todos os carros elétricos usados

O mercado de carros elétricos usados ​​ainda sofre com a falta de transparência relativamente ao estado real das baterias. Para abordar estas preocupações, o TÜV NORD e a empresa tecnológica Carly analisaram o estado de saúde de quase 50.000 carros elétricos e híbridos plug-in. Os resultados desta investigação desmentem muitos equívocos. Geralmente, as baterias envelhecem melhor do que os condutores esperam.

O estudo mostra que a degradação da bateria não é linear ao longo do tempo. Os investigadores identificaram um ponto de inflexão claro por volta dos 90.000 quilómetros. Durante esta fase inicial, o desgaste é praticamente impercetível. O carro perde, em média, apenas 0,7 pontos de capacidade por cada 10.000 quilómetros percorridos. A composição química interna das células permanece estável, preservando a autonomia inicial do carro.

A situação altera-se drasticamente quando este marco simbólico é atingido. Esta perda de capacidade acelera subitamente, atingindo uma degradação média de 2,3 pontos percentuais a cada 10.000 quilómetros. Uma bateria que apresente um estado de saúde bastante tranquilizador de 94% quando se aproxima dos 90.000 quilómetros pode, portanto, cair para menos de 85% após apenas mais alguns anos de utilização.

Já se sabe a quilometragem em que se vai degradar

Embora os veículos mais recentes apresentem pontuações quase perfeitas, a análise de modelos mais antigos revela diferenças significativas entre marcas. No mercado de automóveis usados, alguns fabricantes compreendem claramente melhor como os seus componentes químicos envelhecem do que outros. Gerações mais antigas da Hyundai, Kia e Mercedes mantêm com orgulho capacidades entre 90% e mais de 95%.

Por outro lado, alguns modelos mais antigos da Renault, Volkswagen ou Citroën exibem valores de estado de saúde mais modestos, na ordem dos 70% a 80%. A principal conclusão desta extensa pesquisa continua a ser extremamente positiva para o segmento. A maioria das baterias de veículos elétricos dura agora significativamente mais tempo do que se pensava anteriormente.

Além disso, as baterias estão a apresentar níveis de saúde que superam em muito as promessas iniciais dos fabricantes. Atualmente, o padrão de mercado é de oito anos ou 160.000 quilómetros para garantir uma capacidade residual mínima de 70%. Na realidade, quase todos os automóveis superam este requisito básico.