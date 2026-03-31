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“Drones assassinos” em Portugal! Que tipo de drones são estes?

· High Tech 2 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Rui says:
    31 de Março de 2026 às 08:22

    É um mal que deploramos, como escreveu José Sócrates

    Responder
  2. Sei pois says:
    31 de Março de 2026 às 08:24

    Portugal produz dos melhores drones mundiais, mas não devia ajudar os americanos pois Portugal é altamente respeitado no Irao desde o tempo das descobertas. Freitas do Amaral embaixador portugues no Irao era quase visto como um rei

    Responder

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