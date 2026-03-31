“Drones assassinos” em Portugal! Que tipo de drones são estes?

Nos últimos dias começou a circular a expressão “drones assassinos”, relativamente aos drones que iriam chegar a Portugal. Saiba que tipo de drones são estes e o porquê da presença em território nacional.

MQ-9 Reaper: os "drones assassinos" dos Estados Unidos

O tema está relacionado com drones militares dos Estados Unidos, mais concretamente o modelo MQ-9 Reaper, que irão operar a partir da Base das Lajes, nos Açores.

Estes drones são usados há já vários anos em operações militares, servem para vigilância e ataques de precisão e podem permanecer no ar durante mais de 24 horas.

O nome "Drones assassinos" pode soar exagerado, mas tem fundamento. O MQ-9 Reaper (em português, “ceifador”) pode transportar mísseis (AGM-114 Hellfire) e bombas guiadas e tem a capacidade para eliminar alvos com elevada precisão.

O MQ-9 Reaper não é um “drone de brincar”. Estamos a falar de uma máquina militar altamente sofisticada:

Envergadura : cerca de 20 metros

: cerca de 20 metros Velocidade máxima : ~480 km/h

: ~480 km/h Autonomia : até 27 horas no ar

: até 27 horas no ar Altitude operacional: até 15.000 metros

Apesar de toda a narrativa à volta da inteligência artificial, estes drones são controlados por humanos. Além disso, não tomam decisões de ataque sozinhos.