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Hotéis poderão ser o primeiro emprego dos robôs humanoides. Veja este em ação!

· High Tech 1 Comentário

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. B@rão Vermelho says:
    24 de Março de 2026 às 10:42

    Pelo que vi no Vídeo não quero, fez a cama mas não mudou os lençóis, é um dos meus medos num quarto de hotel se a cama esta feita de lavado ou não, depois esteve a lavar a sanita e não vi a desinfetar as “mãos”, pelo menos as empregadas usam luvas que retiram quando saem dos WC.

    Vou partilhar uma história pessoal, no passado dia do pai, vi pela primeira vez uma foto do meu avó materno, a foto foi partilhada por um tio no grupo da família, não sabia nada da história do meu avó, a família do meu avó eram negociantes de carvão, tinham uma carvoaria, coisa que deixou de fazer sentido quando a eletricidade e o gás se generalizou tiveram de se reinventar assim como nos agora nos vamos ter de reinventar com a AI e os robôs, na altura o meu avó comprou uma quinta e começou a criar ovelhas, já nos vamos todos ser atores para entreter o pessoal que vai ficar sem fazer nada. 🙂 🙂 🙂

    Responder

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