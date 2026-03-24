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Emissoras europeias exigem fim do controlo da Google e da Samsung sobre Smart TV

· Hardware 5 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Nuno Magalhães says:
    24 de Março de 2026 às 10:08

    Uma dúvida, alguém com Tizen consegue aceder à app RTP Play, emissão online ou conteúdos gravados, sem que a mesma falhe?

    Responder
  2. gFan says:
    24 de Março de 2026 às 10:12

    As televisões seguem uma tendência ideologia de esquerda! Não se conseguem adaptam aos consumidores, e estão a perder quota de mercado e audiências.

    E como tal pedem regulamentação sobre os produtos dos outros!

    Quando apareceram as emissoras de televisão, as emissoras de rádio não pediram regulamentação sobre as estações de televisão! Hipocritas.

    Responder
  3. says:
    24 de Março de 2026 às 10:26

    Alguém ainda vê canais de televisão? Já não me lembro sequer da última vez que liguei a box da sala. A única coisa que acabo por ver é ciclismo quando há alguma prova que me interesse na Eurosport. De resto, totalmente zero. Pago 5 paus por mês para ter amazon prime e junto com youtube (apesar de levar com anúncios mas é a vida) chega bem para ver uns documentários e uma ou outra série quando estou com pachorra. Até o puto não vê TV, prefere ver séries no prime ou dar uma jogatana no PC.
    Os canais de TV não se conseguiram adaptar e estão completamente a morrer. Quem é que quer ver um filme e adormecer 15 minutos de meia em meia hora enquanto dão os anúncios? Para já não falar dos generalistas que só vivem à custa de sacar dinheiro (de formas que eu considero pouco elegantes) aos velhotes. É “concursos”, é cogumelos, é articulações, aparelhos auditivos… tudo serve para sacar dinheiro aos cotas.
    Da parte do consumidor é que tem de ser feita a triagem. É verdade, a maioria enfim… não tem capacidade para isso. Mas lá porque não estão para gastar poder cerebral em pensar, não quer dizer que não o possam fazer. Bastam coisas simples como não usar google ou bing (alguém usa bing??? LOL), e não ver algo só porque é “recomendado” pela plataforma. Eu só uso o google na TV em modo convidado. E ainda assim é um degredo. Um dia destes vi um documentário sobre um filme e ando há 2 semanas a levar com sugestões de documentários parecidos. O que vale é que como só vejo 2 ou 3 canais de youtube, procuro o que quero.

    Responder
  4. guilherme says:
    24 de Março de 2026 às 11:05

    Coisas do velho mundo a dar os seus últimos suspiros…

    Responder
  5. Joao Ptt says:
    24 de Março de 2026 às 11:16

    A pergunta é porque estas emissoras não criaram em conjunto um sistema operativo para fazer concorrência?

    Não é como se fosse algo muito complicado, se tiverem dinheiro, rapidamente conseguem, claro que aí iria cada uma tentar priorizar os seus próprios conteúdos em desfavor dos da Google, Apple, Netflix, etc.

    Responder

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