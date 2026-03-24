Emissoras europeias exigem fim do controlo da Google e da Samsung sobre Smart TV

As principais cadeias de televisão europeias pediram à União Europeia que imponha regulamentos mais rigorosos às smart TVs. A Associação de Televisão Comercial e Serviços de Vídeo on Demand na Europa (ACT) enviou uma carta à Comissão Europeia a solicitar que os sistemas operativos como o Android TV, Fire OS e Tizen sejam sujeitos à Lei dos Mercados Digitais.

Emissoras europeias exigem fim do controlo

A ACT, que representa canais e estúdios, salienta que estes sistemas operativos exercem controlo sobre como os utilizadores acedem ao conteúdo. Do ponto de vista do grupo, o software que se usa para controlar a televisão deve seguir os princípios da DMA (Direct Media Access).

O grupo alega que os algoritmos nestes sistemas operativos priorizam determinados conteúdos em detrimento de outros, moldando os hábitos de consumo de milhões de pessoas. "Um número limitado de operadores está cada vez mais a adquirir a capacidade de influenciar os resultados para milhões de utilizadores e empresas, controlando o acesso do público e a distribuição de conteúdos", afirmou a ACT na sua carta.

Na carta, dirigida a Teresa Ribera, comissária da concorrência da Comissão Europeia, o grupo sublinha que a quota de mercado do Android TV aumentou de 16% para 23% em cinco anos, enquanto a do Fire OS cresceu de 5% para 12% no mesmo período. Entretanto, o Tizen, da Samsung, mantém uma quota de mercado de 24%.

Google e da Samsung dominam as Smart TV

Embora os números não atinjam o nível de controlo de acessos estabelecido pela DMA, as estações de televisão estão a solicitar à UE que aplique a designação utilizando critérios qualitativos. A Lei dos Mercados Digitais refere que a designação de "controlador de acesso" se destina a plataformas com mais de 45 milhões de utilizadores ativos mensais e uma capitalização bolsista superior a 75 mil milhões de euros.

Além de moldar o consumo dos utilizadores, a ACT observou que as grandes empresas tecnológicas têm incentivos para reter os utilizadores nos seus próprios ecossistemas. Bem como mecanismos para restringir a navegação entre aplicações de outros fornecedores. "É crucial que a Comissão designe os principais sistemas operativos de televisão como guardiões e assegure uma supervisão adequada para garantir a equidade e a competitividade", acrescentou.

Os sistemas operativos de televisão não são o único alvo da associação. Na carta, o grupo incluiu ainda assistentes como a Alexa, a Siri e a ChatGPT, que poderão tornar-se "intermediários de facto" para aceder a conteúdos em dispositivos móveis, colunas inteligentes e sistemas de entretenimento automóvel. A Comissão Europeia confirmou a receção da carta e afirmou que irá avaliar o conteúdo. Se implementadas novas regulamentações em relação à Google TV, Tizen ou Android TV, a UE poderá sofrer represálias por parte do governo dos EUA.