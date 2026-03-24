Emissoras europeias exigem fim do controlo da Google e da Samsung sobre Smart TV
As principais cadeias de televisão europeias pediram à União Europeia que imponha regulamentos mais rigorosos às smart TVs. A Associação de Televisão Comercial e Serviços de Vídeo on Demand na Europa (ACT) enviou uma carta à Comissão Europeia a solicitar que os sistemas operativos como o Android TV, Fire OS e Tizen sejam sujeitos à Lei dos Mercados Digitais.
Emissoras europeias exigem fim do controlo
A ACT, que representa canais e estúdios, salienta que estes sistemas operativos exercem controlo sobre como os utilizadores acedem ao conteúdo. Do ponto de vista do grupo, o software que se usa para controlar a televisão deve seguir os princípios da DMA (Direct Media Access).
O grupo alega que os algoritmos nestes sistemas operativos priorizam determinados conteúdos em detrimento de outros, moldando os hábitos de consumo de milhões de pessoas. "Um número limitado de operadores está cada vez mais a adquirir a capacidade de influenciar os resultados para milhões de utilizadores e empresas, controlando o acesso do público e a distribuição de conteúdos", afirmou a ACT na sua carta.
Na carta, dirigida a Teresa Ribera, comissária da concorrência da Comissão Europeia, o grupo sublinha que a quota de mercado do Android TV aumentou de 16% para 23% em cinco anos, enquanto a do Fire OS cresceu de 5% para 12% no mesmo período. Entretanto, o Tizen, da Samsung, mantém uma quota de mercado de 24%.
Google e da Samsung dominam as Smart TV
Embora os números não atinjam o nível de controlo de acessos estabelecido pela DMA, as estações de televisão estão a solicitar à UE que aplique a designação utilizando critérios qualitativos. A Lei dos Mercados Digitais refere que a designação de "controlador de acesso" se destina a plataformas com mais de 45 milhões de utilizadores ativos mensais e uma capitalização bolsista superior a 75 mil milhões de euros.
Além de moldar o consumo dos utilizadores, a ACT observou que as grandes empresas tecnológicas têm incentivos para reter os utilizadores nos seus próprios ecossistemas. Bem como mecanismos para restringir a navegação entre aplicações de outros fornecedores. "É crucial que a Comissão designe os principais sistemas operativos de televisão como guardiões e assegure uma supervisão adequada para garantir a equidade e a competitividade", acrescentou.
Os sistemas operativos de televisão não são o único alvo da associação. Na carta, o grupo incluiu ainda assistentes como a Alexa, a Siri e a ChatGPT, que poderão tornar-se "intermediários de facto" para aceder a conteúdos em dispositivos móveis, colunas inteligentes e sistemas de entretenimento automóvel. A Comissão Europeia confirmou a receção da carta e afirmou que irá avaliar o conteúdo. Se implementadas novas regulamentações em relação à Google TV, Tizen ou Android TV, a UE poderá sofrer represálias por parte do governo dos EUA.
Uma dúvida, alguém com Tizen consegue aceder à app RTP Play, emissão online ou conteúdos gravados, sem que a mesma falhe?
As televisões seguem uma tendência ideologia de esquerda! Não se conseguem adaptam aos consumidores, e estão a perder quota de mercado e audiências.
E como tal pedem regulamentação sobre os produtos dos outros!
Quando apareceram as emissoras de televisão, as emissoras de rádio não pediram regulamentação sobre as estações de televisão! Hipocritas.
Alguém ainda vê canais de televisão? Já não me lembro sequer da última vez que liguei a box da sala. A única coisa que acabo por ver é ciclismo quando há alguma prova que me interesse na Eurosport. De resto, totalmente zero. Pago 5 paus por mês para ter amazon prime e junto com youtube (apesar de levar com anúncios mas é a vida) chega bem para ver uns documentários e uma ou outra série quando estou com pachorra. Até o puto não vê TV, prefere ver séries no prime ou dar uma jogatana no PC.
Os canais de TV não se conseguiram adaptar e estão completamente a morrer. Quem é que quer ver um filme e adormecer 15 minutos de meia em meia hora enquanto dão os anúncios? Para já não falar dos generalistas que só vivem à custa de sacar dinheiro (de formas que eu considero pouco elegantes) aos velhotes. É “concursos”, é cogumelos, é articulações, aparelhos auditivos… tudo serve para sacar dinheiro aos cotas.
Da parte do consumidor é que tem de ser feita a triagem. É verdade, a maioria enfim… não tem capacidade para isso. Mas lá porque não estão para gastar poder cerebral em pensar, não quer dizer que não o possam fazer. Bastam coisas simples como não usar google ou bing (alguém usa bing??? LOL), e não ver algo só porque é “recomendado” pela plataforma. Eu só uso o google na TV em modo convidado. E ainda assim é um degredo. Um dia destes vi um documentário sobre um filme e ando há 2 semanas a levar com sugestões de documentários parecidos. O que vale é que como só vejo 2 ou 3 canais de youtube, procuro o que quero.
Coisas do velho mundo a dar os seus últimos suspiros…
A pergunta é porque estas emissoras não criaram em conjunto um sistema operativo para fazer concorrência?
Não é como se fosse algo muito complicado, se tiverem dinheiro, rapidamente conseguem, claro que aí iria cada uma tentar priorizar os seus próprios conteúdos em desfavor dos da Google, Apple, Netflix, etc.