O preço real do carro elétrico tem truque: apoios têm prazo e a Europa já faz contas

A Europa continua à procura de formas de acabar com os motores de combustão, defendendo que hoje os carros elétricos são mais baratos. Mas isso não é verdade. Os apoios vão terminar um dia e, quando isso acontecer, ficará evidente toda a estrutura que está por trás.

Voltam a surgir dados que indicam que as vendas de carros elétricos já superam as dos veículos a diesel, sinalizando que se está no caminho que a Europa pretende para transformar completamente o parque automóvel, pelo menos no que diz respeito a países como Portugal.

Bruxelas começa também a mexer no mercado de segunda mão, criando mais obstáculos para que os carros a combustão acabem nos centros de abate, incentivando que este mercado seja alimentado por veículos elétricos.

No entanto, o que parece positivo esconde uma realidade diferente. Comprar um carro elétrico em 2026 tem um preço, mas não é o preço real. A Europa precisa de dar um passo importante na sua estratégia e decidiu intervir diretamente nos preços através de uma rede de subsídios públicos criada pelos governos europeus para acelerar esta transição.

O problema é que ninguém fala do facto de estes apoios terem prazo de validade. Quando desaparecerem, o carro elétrico que hoje parece barato deixará de o ser.

O preço que vê não é o preço que paga

Quando uma marca anuncia um carro elétrico desde 32.000 euros, esse valor já reflete, na maioria dos casos, a expectativa de que o comprador possa beneficiar de apoios estatais ou incentivos fiscais.

Em Portugal, os incentivos à mobilidade elétrica, como os atribuídos pelo Fundo Ambiental, funcionam muitas vezes como um desconto indireto. Apesar de dependerem de candidaturas, limites orçamentais e regras específicas, acabam por influenciar o mercado e a perceção do consumidor, que frequentemente olha para o preço já com esses apoios em mente.

Isto cria duas realidades distintas: o preço real de venda e o preço percebido. A diferença é suportada pelo contribuinte. Um carro que custa 38.000 euros e recebe um apoio de 4.000 euros não passa a custar 34.000 euros. Continua a custar 38.000 euros, sendo que a diferença é financiada por fundos públicos.

O dinheiro tem de vir de algum lado: Alemanha e França como exemplo

A Alemanha foi o primeiro grande aviso e talvez o caso mais revelador dos últimos anos. Em dezembro de 2023, eliminou de forma abrupta os subsídios à compra de carros elétricos devido a uma crise orçamental.

O impacto foi imediato: as vendas de elétricos caíram cerca de 40% nos meses seguintes, um resultado claro e sem margem para dúvidas.

Ficou evidente que o mercado alemão não se sustentava por si próprio, mas sim graças ao apoio público. Quando este desapareceu, os veículos ficaram expostos ao seu preço real, revelando-se pouco competitivos face aos carros a combustão para a maioria dos compradores.

A Alemanha acabou por funcionar como um laboratório involuntário, embora as conclusões não tenham gerado o debate necessário.

Em França, a abordagem foi diferente. O país decidiu condicionar os apoios à origem de fabrico dos veículos, excluindo modelos produzidos fora da Europa. Trata-se de uma medida de caráter protecionista, que transmite uma mensagem clara: os apoios não são ilimitados e a sua distribuição segue critérios que vão além do consumidor individual.

Esta não é uma tendência ocasional, mas sim um sinal de que o modelo não é sustentável a longo prazo. Afinal, o dinheiro tem de vir de algum lado. Bruxelas está a investir dezenas de milhares de milhões de euros em gigafábricas, matérias-primas críticas e cadeias de valor locais para baterias. Esse financiamento sai dos mesmos orçamentos que suportam os apoios à compra.

Financiar simultaneamente a produção e o consumo, na escala exigida pela transição energética, não é sustentável. Algo terá de ceder e tudo indica que os primeiros a desaparecer serão os incentivos ao comprador final.