Sabia que estão a tirar areia do mar para aumentar as praias do Algarve?

Uma das maiores operações de alimentação artificial de praias algarvias da última década está em curso entre Quarteira e o Garrão. São 1,4 milhões de metros cúbicos de areia, 6,7 quilómetros de costa e um prazo apertado, com tudo a ter de estar pronto antes do verão.

A erosão costeira no troço entre a Quarteira e o Garrão, no concelho de Loulé, não é novidade, mas as tempestades do inverno deste ano agravaram o problema, que atingiu proporções preocupantes.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) identificou este como um dos troços mais críticos de Portugal continental, e a intervenção enquadra-se no Plano de Ordenamento da Orla Costeira Vilamoura/Vila Real de Santo António.

A resposta do Estado chegou, agora, em grande escala.

O que está a acontecer exatamente?

A APA lançou uma operação de alimentação artificial de praias que cobre 6,7 quilómetros de frente costeira, entre a praia do Forte Novo, em Quarteira, e a praia do Garrão.

Na teoria, o objetivo é simples. Contudo, colocá-lo em prática tem tanto de impressionante quanto de complexo: bombear areia do fundo do mar para a praia, alargando o areal e travando o recuo da linha de costa.

O projeto colocará 1,4 milhões de metros cúbicos de sedimentos, o equivalente a encher cerca de 560 piscinas olímpicas de areia. O resultado esperado é um alargamento médio do areal de aproximadamente 37 metros.

No terreno, o processo funciona como uma gigantesca seringa: uma draga suga os sedimentos do fundo do mar e injeta-os na praia através de uma tubagem.

Os trabalhos far-se-ão de forma faseada, permitindo uma execução progressiva e controlada da alimentação artificial. Desta forma, minimizando os impactos locais e garantindo a eficácia da deposição de sedimentos ao longo de toda a frente costeira intervencionada.

Entre 2 e 3 de abril, foi instalada uma tubagem no mar que serve de condutor para a areia dragada e, a partir do dia 4, o processo de alimentação propriamente dito ficou operacional.

A APA estima que os trabalhos estejam concluídos a 6 de maio de 2026, mesmo a tempo da época balnear. Apesar da corrida contra o calendário, o cenário no terreno mostra a máquina a trabalhar a bom ritmo.

Quanto custa e quem paga esta operação nas praias?

A empreitada está a cargo da Dravosa, empresa que venceu o concurso público internacional lançado em setembro de 2025 e cujo contrato foi assinado a 10 de janeiro de 2026 pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O investimento de 14,9 milhões de euros cabe ao programa Sustentável 2030, inserido no Portugal 2030, com apoio da União Europeia.

Esta operação integra um conjunto mais alargado de intervenções no litoral algarvio que inclui a praia do Vau em Portimão, a alimentação da Fuzeta e da Ilha da Armona, e a renaturalização da Península do Ancão.

De certa forma, o Algarve está a ver-se reconstruído.