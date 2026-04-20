Novo Hyundai IONIQ 3: quando o futuro elétrico se torna mais simples

O IONIQ 3 é a mais recente aposta da Hyundai no segmento dos hatchbacks elétricos compactos. Com autonomia superior a 490 km na versão de longa autonomia, carregamento rápido em menos de 30 minutos e um design inspirado na filosofia "Art of Steel", este modelo chega para reposicionar a gama IONIQ no mercado europeu.

A mobilidade elétrica já deixou de ser uma promessa distante para passar a fazer parte do quotidiano. No entanto, continua a enfrentar o desafio essencial de se tornar verdadeiramente acessível, prática e relevante para o condutor comum.

É neste contexto que o Hyundai IONIQ 3 entra em cena, com uma proposta que procura equilibrar inovação, eficiência e usabilidade, sem cair na tentação de complicar aquilo que devia ser simples.

Mais do que um novo modelo, este hatchback compacto elétrico da Hyundai representa um passo estratégico na consolidação da gama IONIQ, focando-se num segmento onde a procura cresce a um ritmo acelerado.

Combinando dimensões urbanas, autonomia competitiva e um interior surpreendentemente espaçoso, o IONIQ 3 posiciona-se como uma solução pensada para responder às exigências reais da condução diária, desde deslocações urbanas até viagens mais longas.

O objetivo não é impressionar à primeira vista, mas convencer ao longo do tempo, através de um design inteligente, uma experiência de utilização intuitiva e uma eficiência que faz sentido no mundo real.

Uma silhueta “Aero Hatch”

O IONIQ 3 introduz uma nova tipologia na linguagem de design da marca, o "Aero Hatch". A silhueta foi concebida para equilibrar eficiência aerodinâmica, espaço interior generoso e um carácter desportivo.

O resultado é uma carroçaria com 4.155 mm de comprimento (4.170 mm na versão N Line), 1.800 mm de largura e 1.505 mm de altura, dimensões que o colocam confortavelmente no segmento C.

A plataforma que serve de base ao IONIQ 3 é a E-GMP (Electric-Global Modular Platform) do Grupo Hyundai Motor, com arquitectura eléctrica de 400 volts, a mesma que equipa o IONIQ 5 e o Kia EV6.

"Art of Steel" comanda o sonho

O IONIQ 3 bebe directamente da filosofia "Art of Steel" da Hyundai, com superfícies reduzidas ao essencial e volumes deliberados que transmitem impacto visual sem excessos.

A linha de tejadilho corre de forma contínua sobre os passageiros dianteiros e traseiros antes de afunilar em direcção ao spoiler traseiro, uma geometria que maximiza o espaço interior.

Nas ópticas, o IONIQ 3 utiliza faróis LED de projecção com sistema de iluminação frontal inteligente (IFS) e luzes de boas-vindas dinâmicas.

Os familiares "pixel lights" reaparecem como marcador visual de identidade IONIQ, complementados pelos quatro pontos no centro, uma referência à letra "H" em código Morse.

Para o lançamento, o IONIQ 3 estará disponível em oito cores:

Atlas White Solid

Phantom Black Pearl

Lumen Gray Pearl

Aurora Gray Pearl

Vibrant Blue Pearl

Ice Blue Pearl

Fierce Red Solid

Fierce Red Matte

Espaço, conforto e materiais sustentáveis

Por dentro, a Hyundai apostou num ambiente que a marca descreve como uma "sala de estar quente e acolhedora". Os componentes de interior criam uma atmosfera doméstica, com paletes de cores e acabamentos inspirados nas paisagens naturais, por sua vez com referências ao design italiano dos anos 70.

Os bancos dianteiros são aquecidos (frente e trás), com ventilação nos da frente e materiais de alta qualidade em pano e camurça. O banco traseiro acomoda confortavelmente três adultos, uma conquista relevante para um carro com este gabarito.

Do ponto de vista da arrumação, o IONIQ 3 oferece 441 litros de capacidade total de bagageira, com 322 litros na mala convencional e mais 119 litros no Megabox integrado, uma solução de armazenamento adicional já conhecida de outros modelos da família IONIQ.

O sistema de infoentretenimento é o Pléos Connect, construído sobre Android Automotive OS (AAOS), com ecrãs de 12,9 ou 14,6 polegadas conforme a versão.

O acesso ao veículo pode ser feito sem chave física através do Hyundai Digital Key 2, compatível com smartphone ou wearable.

Qual a autonomia do IONIQ 3?

Esta é, naturalmente, uma das questões mais importantes para quem pondera comprar um carro eléctrico. O IONIQ 3 está disponível em duas configurações de bateria, com diferentes alcances.

Versão Standard Range : bateria de 42,2 kWh, motor de 107,8 kW (147 CV), autonomia WLTP projetada superior a 335 km.

: bateria de 42,2 kWh, motor de 107,8 kW (147 CV), autonomia WLTP projetada superior a 335 km. Versão Long Range: bateria de 61 kWh, motor de 99,5 kW (135 CV), autonomia WLTP projetada superior a 490 km.

O consumo energético é de 14,2 kWh/100 km na versão standard e de 13,8 kWh/100 km na versão de longa autonomia, valores que posicionam o IONIQ 3 entre os mais eficientes da sua categoria.

Tempo de carregamento do IONIQ 3

O IONIQ 3 suporta carregamento rápido em corrente contínua (DC) que permite ir dos 10% aos 80% em aproximadamente 29 minutos na versão standard e 30 minutos na versão long range.

Em corrente alternada (AC), o carregador a bordo aceita até 11 kW (standard) ou até 22 kW (opcional), com suporte a V2X (Vehicle-to-Load) tanto no interior como no exterior do veículo, o que permite utilizar o carro como fonte de energia portátil.

Rapidez e segurança

O IONIQ 3 não é um desportivo, mas os seus números de desempenho são adequados ao uso quotidiano.

A versão standard acelera dos 0 aos 100 km/h em 9,0 segundos, enquanto a long range realiza o mesmo exercício em 9,6 segundos. A velocidade máxima está limitada a 165 km/h para ambas.

A tracção é dianteira em todas as versões, com um binário máximo de 250 Nm. O peso oscila entre os 1.550 e os 1.580 kg.

O IONIQ 3 integra ainda o mais recente pacote ADAS da Hyundai, que inclui Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) e Blind-Spot View Monitor (BVM). De série estão incluídos sete airbags.

Versão desportiva IONIQ 3 N Line

A variante N Line é destinada aos clientes que procuram uma expressão visual mais dinâmica e desportiva sem prescindir das características de um veículo de uso diário.

Exteriormente, distingue-se pela máscara frontal preta de grandes dimensões com secções de grelha mais abertas, jantes de 19 polegadas facetadas com acabamento escuro e um grande spoiler traseiro acompanhado por um difusor funcional.

No interior, a N Line adopta uma execução mais sombria com apontamentos vermelhos subtis e um volante dedicado com a assinatura N. O comprimento sobe ligeiramente para 4.170 mm face aos 4.155 mm do modelo standard.

Quando chega ao mercado?

Os preços e a data exacta de entrada em comercialização para Portugal ainda não foram confirmados, mas espera-se que o modelo chegue aos concessionários europeus ainda durante 2026.

Por isso, para quem está à procura de um hatchback eléctrico compacto com autonomia real acima dos 400 km, carregamento rápido, tecnologia de segurança de topo e um design diferenciador, o IONIQ 3 parece ser uma proposta muito séria.