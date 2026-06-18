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Más notícias para os clientes da Apple! A marca vai ter de aumentar preços

· Apple 9 Comentários

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Autor: Pedro Simões

Tags:

  1. Just B. says:
    18 de Junho de 2026 às 07:21

    Sem stress, os fanaticos continuam a comprar …

    Responder
  2. Oraxulo says:
    18 de Junho de 2026 às 08:10

    Para quem compra só Apple, isso não é uma má notícia, é motivo de orgulho…

    Responder
  3. Conta-me mais says:
    18 de Junho de 2026 às 08:27

    Subir preços é relativamente fácil.. o verdadeiro desafio é reduzi-los depois. Durante a pandemia de COVID‑19, a indústria de hardware foi fortemente afetada pela escassez global de semicondutores, o que aumentou significativamente os preços em componentes como GPUs, CPUs e outros dispositivos eletrónicos.
    Porém, não se verificou uma reversão significativa dos preços para os níveis pré-COVID após ser solucionada a escassez de semicondutores.
    Parece mesmo que… por vezes, tudo serve de justificação para aumentar preços de forma rápida, não existindo posteriormente um incentivo para os reduzir, especialmente quando a procura continua igual e os novos patamares de preços são continuamente aceites pelos compradores.

    Responder
    • Realista says:
      18 de Junho de 2026 às 09:50

      É o mercado a funcionar. Os patamares sobem enquanto os consumidores estiverem dispostos a pagar o preço desses mesmos patamares.
      Pelo lado oposto, vê os bilhetes para o mundial. Esticaram demasiado a corda, os consumidores não estão dispostos a pagar aqueles preços e agora vão ficar com a maioria deles. No próximo mundial aposto que já não vão repetir a asneira.

      Responder
  4. Sergio J says:
    18 de Junho de 2026 às 09:12

    Relativamente a este ponto, acho que não é só a Apple que o terá, ou tem, feito.

    Responder
  5. JF says:
    18 de Junho de 2026 às 09:26

    Para alguns é um Estatuto de mostrar que tem dinheiro e devez enquanto só enganam, no meu caso como não ganho para andar a comprar fiado só para mostrar, vou ao mais barato android e Linux em dispositivos que fazem igualmente as mesmas coisas

    Responder
  6. KidsGraça says:
    18 de Junho de 2026 às 09:39

    Más notícias? A qualidade paga-se!

    Responder

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