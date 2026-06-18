Más notícias para os clientes da Apple! A marca vai ter de aumentar preços
A Apple confirmou oficialmente uma novidade que ninguém queria. Vai subir os preços dos seus dispositivos num futuro próximo. O motivo prende-se com as atuais restrições e limitações na cadeia de distribuição de memórias RAM. Esta é uma situação que está a pressionar fortemente os custos de produção da gigante de Cupertino.
Apple traz novidade que ninguém quer
A revelação foi feita pelo CEO da empresa, Tim Cook, durante uma entrevista recente ao The Wall Street Journal. Segundo o executivo, a escassez de componentes no mercado global escalou a um ponto em que a marca já não consegue absorver os custos adicionais sem os refletir no consumidor final. Tim Cook explicou que infelizmente, os aumentos de preços são inevitáveis.
Garante que estão a fazer o melhor para mitigar os enormes aumentos que nos estão a ser passados e têm tentado proteger os seus clientes, mas a situação tornou-se insustentável. O líder da Apple não especificou quais as linhas de produtos afetadas, nem o valor exato dos reajustes. O mercado antecipa que computadores Mac e iPads possam sofrer alterações na tabela de preços já nos próximos tempos.
Recentemente, a empresa seguiu uma estratégia semelhante com o Mac mini, elevando o preço de entrada ao descontinuar a versão com menor capacidade de armazenamento base. A raiz do problema está no mercado de memórias DRAM, fortemente condicionado pela elevada procura de componentes de alta largura de banda direcionados para servidores de Inteligência Artificial (IA).
RAM traz aumento de preços muito em breve
Este desvio de recursos por parte dos fabricantes de semicondutores acabou por estrangular a oferta de memórias destinadas aos produtos eletrónicos de consumo. O homem forte da Apple garante que Há menos oferta num momento em que os consumidores querem dispositivos, e os fornecedores de memória estão a passar aumentos de preço massivos.
Precisam definitivamente que os preços e o fornecimento de memória voltem a níveis razoáveis para os produtos de consumo. Essa é a linha de fundo. Esta reestruturação de preços surge num momento de transição interna na liderança da empresa. John Ternus assumirá o cargo de CEO da Apple a 1 de setembro, enquanto Tim Cook passará a exercer as funções de presidente executivo do conselho de administração.
A poucos meses do habitual ciclo de lançamentos de outono, onde se espera a nova gama iPhone 18, o cenário atual sugere que os consumidores interessados em atualizar o seu ecossistema de hardware fixem os valores atuais antes da aplicação das novas medidas financeiras.
Sem stress, os fanaticos continuam a comprar …
Tanta coisa não essencial que TU continuas a comprar mais cara e não te consideras fanático? LOOOL
Conversa de hater / criança.
Para quem compra só Apple, isso não é uma má notícia, é motivo de orgulho…
Subir preços é relativamente fácil.. o verdadeiro desafio é reduzi-los depois. Durante a pandemia de COVID‑19, a indústria de hardware foi fortemente afetada pela escassez global de semicondutores, o que aumentou significativamente os preços em componentes como GPUs, CPUs e outros dispositivos eletrónicos.
Porém, não se verificou uma reversão significativa dos preços para os níveis pré-COVID após ser solucionada a escassez de semicondutores.
Parece mesmo que… por vezes, tudo serve de justificação para aumentar preços de forma rápida, não existindo posteriormente um incentivo para os reduzir, especialmente quando a procura continua igual e os novos patamares de preços são continuamente aceites pelos compradores.
É o mercado a funcionar. Os patamares sobem enquanto os consumidores estiverem dispostos a pagar o preço desses mesmos patamares.
Pelo lado oposto, vê os bilhetes para o mundial. Esticaram demasiado a corda, os consumidores não estão dispostos a pagar aqueles preços e agora vão ficar com a maioria deles. No próximo mundial aposto que já não vão repetir a asneira.
Relativamente a este ponto, acho que não é só a Apple que o terá, ou tem, feito.
Para alguns é um Estatuto de mostrar que tem dinheiro e devez enquanto só enganam, no meu caso como não ganho para andar a comprar fiado só para mostrar, vou ao mais barato android e Linux em dispositivos que fazem igualmente as mesmas coisas
Más notícias? A qualidade paga-se!
+1 Más notícias era ver os lucros deles reduzidos, isso sim era extremamente mau. Pagar mais é na boa