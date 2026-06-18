Más notícias para os clientes da Apple! A marca vai ter de aumentar preços

A Apple confirmou oficialmente uma novidade que ninguém queria. Vai subir os preços dos seus dispositivos num futuro próximo. O motivo prende-se com as atuais restrições e limitações na cadeia de distribuição de memórias RAM. Esta é uma situação que está a pressionar fortemente os custos de produção da gigante de Cupertino.

Apple traz novidade que ninguém quer

A revelação foi feita pelo CEO da empresa, Tim Cook, durante uma entrevista recente ao The Wall Street Journal. Segundo o executivo, a escassez de componentes no mercado global escalou a um ponto em que a marca já não consegue absorver os custos adicionais sem os refletir no consumidor final. Tim Cook explicou que infelizmente, os aumentos de preços são inevitáveis.

Garante que estão a fazer o melhor para mitigar os enormes aumentos que nos estão a ser passados e têm tentado proteger os seus clientes, mas a situação tornou-se insustentável. O líder da Apple não especificou quais as linhas de produtos afetadas, nem o valor exato dos reajustes. O mercado antecipa que computadores Mac e iPads possam sofrer alterações na tabela de preços já nos próximos tempos.

Recentemente, a empresa seguiu uma estratégia semelhante com o Mac mini, elevando o preço de entrada ao descontinuar a versão com menor capacidade de armazenamento base. A raiz do problema está no mercado de memórias DRAM, fortemente condicionado pela elevada procura de componentes de alta largura de banda direcionados para servidores de Inteligência Artificial (IA).

RAM traz aumento de preços muito em breve

Este desvio de recursos por parte dos fabricantes de semicondutores acabou por estrangular a oferta de memórias destinadas aos produtos eletrónicos de consumo. O homem forte da Apple garante que Há menos oferta num momento em que os consumidores querem dispositivos, e os fornecedores de memória estão a passar aumentos de preço massivos.

Precisam definitivamente que os preços e o fornecimento de memória voltem a níveis razoáveis para os produtos de consumo. Essa é a linha de fundo. Esta reestruturação de preços surge num momento de transição interna na liderança da empresa. John Ternus assumirá o cargo de CEO da Apple a 1 de setembro, enquanto Tim Cook passará a exercer as funções de presidente executivo do conselho de administração.

A poucos meses do habitual ciclo de lançamentos de outono, onde se espera a nova gama iPhone 18, o cenário atual sugere que os consumidores interessados em atualizar o seu ecossistema de hardware fixem os valores atuais antes da aplicação das novas medidas financeiras.