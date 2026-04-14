Netflix abandonou o tvOS e os utilizadores não estão nada contentes

A Netflix abandonou a interface nativa do tvOS na Apple TV em favor do seu próprio leitor. Esta alteração resulta na perda de vários recursos, como os controlos de reprodução da aplicação Remote. Claro que os utilizadores não estão nada satisfeitos com esta decisão.

Netflix abandona o tvOS e tem o seu próprio leitor

Há mais um aviso para os utilizadores da Netflix e da Apple TV. A empresa decidiu utilizar a interface nativa do tvOS na sua aplicação. Com uma nova atualização, a plataforma de streaming permite aos utilizadores utilizar o seu próprio player. Esta mudança pode ser difícil de aceitar para quem está habituado à facilidade de utilização da interface da Netflix na Apple TV.

A Netflix está a abandonar o dispositivo da Apple como a sua opção favorita. O que significa na prática? Em primeiro lugar, o design da interface da Netflix na Apple TV é ainda melhor do que nas Android TVs. Em segundo lugar, como o tvOS ainda não foi implementado, vários controlos não estão disponíveis na aplicação Remote do iPhone.

Os botões "Avançar/Retroceder" e "Seguir/Retroceder" não funcionam, e a barra de progresso, anteriormente acessível através do widget "Reprodução" no iPhone e no Apple Watch, foi removida. Uma funcionalidade que permitia aos utilizadores aguardar alguns segundos enquanto as legendas eram apresentadas também foi removida. Neste caso, foram removidas funções específicas que a Apple oferecia na interface da Netflix.

Utilizadores não estão nada contentes

Atualmente, a Netflix não oferece uma explicação para a descontinuação do tvOS. De qualquer forma, podemos levantar várias hipóteses. Inicialmente, a descontinuação do tvOS poderia simplesmente permitir que a empresa de streaming oferecesse o seu leitor atualizado, mas não é o caso.

O abandono do tvOS permitirá, principalmente, à Netflix obter controlo sobre a recolha de dados dos seus utilizadores e, mais especificamente, sobre os seus hábitos de visualização (o que vêem, a que horas, que géneros preferem, etc.). Ao utilizar o seu próprio leitor, a Netflix poderá analisar estes dados de perto, sem depender do leitor dos seus concorrentes.

Recorde-se que a Netflix e a Apple TV+ são plataformas de streaming concorrentes. A Netflix sempre recusou ser integrada na plataforma da Apple e tem todas as razões para se distanciar da gigante tecnológica de Cupertino. Embora a plataforma de streaming com o N vermelho seja vencedora em todos os aspetos, os utilizadores da Netflix na Apple TV não estão tão satisfeitos, especialmente porque são esperados novos aumentos nos preços das subscrições em breve.