iOS 26.1 traz uma novidade para “manter a luz ligada” da sua lanterna
Esta nova definição do ecrã bloqueado, no iOS 26.1, vai impedir que a lanterna do iPhone se desligue acidentalmente.
iOS 26.1 evita que lanterna que se desligue nos momentos mais incómodos
A lanterna do ecrã bloqueado do iPhone é extremamente prática. Mas já reparou que, por vezes, ela se desliga de forma aleatória enquanto estás a segurar o telefone, sem razão aparente?
O que acontece, na realidade, é que o mais leve toque no ecrã pode ser interpretado como um deslizar para a direita para abrir a câmara, o que desativa imediatamente a lanterna. Um conflito de funcionalidades algo irritante, se é que chegou sequer a perceber o que estava a acontecer. Contudo, com o iOS 26.1, já pode resolver o problema.
Como evitar que a lanterna do iPhone se desligue acidentalmente
Quando usas a lanterna do iPhone, é normalmente porque está escuro e estás a tentar encontrar alguma coisa. Nestas situações, é muito fácil roçar os dedos no ecrã por acidente.
Um pequeno movimento é suficiente para ativar o gesto de deslizar, desligando assim a lanterna. A câmara nem precisa de abrir totalmente, basta um ligeiro deslizar para iniciar a ação, mesmo que seja logo cancelada. É por isso que tanta gente se sentia frustrada sem perceber o verdadeiro motivo.
Com o iOS 26.1, a mais recente atualização de software do iPhone lançada ontem, a Apple introduziu uma nova definição que permite desativar o atalho de deslizar para abrir a câmara no ecrã bloqueado.
Vá a Definições → Câmara e desliza até ao fim para encontrar a opção Passar o dedo no ecrã bloqueado para abrir a Câmara. Desativa-a (passa de ligado para desligado).
Com essa definição desativada, toques acidentais no ecrã bloqueado já não irão acionar o gesto horizontal que abria a câmara. O resultado é que a lanterna do seu iPhone permanecerá acesa de forma muito mais consistente.
O melhor de tudo é que provavelmente nem vai sentir falta desse gesto, já que existem outras formas rápidas de abrir a Câmara: pode usar o atalho de pressão prolongada no ecrã bloqueado ou o botão físico de controlo da câmara na lateral do telefone.