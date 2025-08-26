Apple lançou a beta 8 do iOS 26 e já estamos perto da versão final!

A Apple lançou há algumas horas a beta 8 do iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, tvOS 26 e visionOS 26. Basicamente, nota-se mais fluidez e menos bugs.

A Apple disponibilizou a oitava beta para todos os sistemas da geração 26. As compilações já estão nas contas de programador e, em alguns casos, há também novas versões de beta público.

Este passo costuma assinalar a fase final de testes antes da versão candidata e do lançamento de setembro.

O que há de novo?

iOS 26 e iPadOS 26: Disponível a beta 8 com a build 23A5330a.

Além de correções e estabilidade, continuam a ser definidos o novo visual Liquid Glass e as funcionalidades Apple Intelligence, como tradução em tempo real e melhorias no Image Playground e Genmoji.

Para utilizadores do público, chegou também a public beta 5.

macOS Tahoe 26: Disponível a beta 8 com a build 25A5349a.

O foco está no polimento e na estabilidade, sobre um sistema que introduz redesenho com Liquid Glass, melhorias no Spotlight e nova app Telefone.

watchOS 26: Disponível a beta 8 com a build 23R5350a.

Entre as novidades desta geração está a app Notas no Apple Watch, agora a ser afinada nesta fase final.

tvOS 26: Disponível a beta 8 com a build 23J5348a.

Destacam-se a interface atualizada e melhorias como suporte alargado a colunas AirPlay como saída por omissão e novidades em perfis de utilizador e música.

visionOS 26: Disponível a beta 8 com o build 23M5332a.

A atualização melhora a experiência espacial, gestão de acessórios e organização do ecrã inicial.

Em resumo...

Com a oitava beta, a Apple entra no sprint final antes da versão RC e do lançamento previsto para meados de setembro.

Quem testar deve fazer cópias de segurança e evitar instalar em dispositivos de produção. Para aderir ao programa público, basta registar o Apple ID no portal oficial. Siga o manual que disponibilizámos aqui.