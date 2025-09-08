Carro elétrico mais rápido do mundo: Yangwang U9 Track Edition da BYD atingiu 472,41 km/h

A Yangwang, submarca desportiva e de luxo do BYD Group, estabeleceu um novo recorde mundial de velocidade para veículos elétricos ao atingir 472,41 km/h na pista de testes ATP Automotive Testing Papenburg, na Alemanha.

Na pista de testes ATP Automotive Testing Papenburg, na Alemanha, o Yangwang U9 Track Edition do BYD Group tornou-se o carro elétrico mais rápido do mundo, após atingir 472,41 km/h.

O modelo assenta na mesma base técnica do Yangwang U9 já comercializado na China, mas integra a primeira plataforma de 1200 V produzida em série, com um sistema de gestão térmica otimizado para condições extremas.

A e4 Platform — o primeiro sistema de tração com quatro motores do mundo com motores de 30.000 rpm — oferece potência máxima de 555 kW por motor, para uma potência total superior a 3000 CV.

O resultado é uma relação peso-potência de 1217 CV por tonelada, colocando o Yangwang U9 no topo da indústria automóvel global.

Graças ao sistema de vetorização de binário independente em cada roda, que ajusta a entrega de potência mais de 100 vezes por segundo, o Yangwang U9 Track Edition mantém tração e estabilidade absolutas mesmo em velocidades extremas.

Em conjunto, o Sistema DiSus-X - Intelligent Body Control System ajusta de forma independente cada suspensão, reduzindo movimentos de inclinação e rolamento, aumentando o conforto, a confiança e a aderência em curva.

Além disso, o modelo preserva o design aerodinâmico do Yangwang U9 original e está equipado com um splitter dianteiro em fibra de carbono, validando a robustez e fiabilidade do Yangwang U9 em condições de ultra-alta velocidade.

Pneu semi-slick é um dos segredos do recorde do BYD Group

Para suportar este desempenho, a Yangwang desenvolveu em parceria com a Giti Tire um pneu semi-slick específico para pista, com compostos otimizados e desenho da banda de rodagem exclusivo.

Um tratamento inovador na interface da jante reduz o deslizamento relativo, melhorando a previsibilidade, a estabilidade e a durabilidade em acelerações e travagens extremas.

O recorde foi alcançado pelo piloto alemão Marc Basseng, que já tinha estabelecido a anterior marca, em 2024.

Com este feito, concretizado por via da submarca Yangwang, o BYD Group, redefine o conceito de supercarro sustentável, demonstrando como a tecnologia elétrica pode ultrapassar limites e oferecer desempenho, segurança e inovação sem compromissos.

