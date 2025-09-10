Qualcomm revela tecnologia de condução automatizada em conjunto com a BMW

A Qualcomm, uma das principais fabricantes de chips para smartphones, revelou um sistema de condução automatizada. Baseado na sua tecnologia, foi desenvolvido em parceria com a gigante alemã BMW.

De nome Snapdragon Ride Pilot Automated Driving System, o novo sistema da Qualcomm e da BMW é um tipo de recurso de assistência ao condutor, que permite a condução sem mãos em determinadas estradas ou mesmo a mudança de faixa. Contudo, não permite que o carro circule totalmente sem condutor.

Embora o sistema tenha sido desenvolvido com a BMW, Cristiano Amon, diretor-executivo da Qualcomm, disse, numa entrevista, esta semana, que a tecnologia foi projetada para ser licenciada a outras fabricantes.

De facto, segundo o executivo da Qualcomm, a empresa "fez muitos progressos" nas negociações com outras empresas, mas "ainda não está pronta para anunciar" nenhuma parceria.

Todos estavam à espera deste momento, incluindo nós, porque as pessoas queriam ver como ele se comportava nas ruas. Acho que o que espero que aconteça, à medida que as OEM [fabricantes de equipamentos originais] virem como ele se compara e como é competitivo, é que isso vai desencadear um efeito dominó.

Disse o executivo, à CNBC, acrescentando que o BMW iX3 será lançado com a tecnologia de condução automatizada em 60 países, permitindo que o sistema seja demonstrado. Entretanto, em 2026, deverá estar disponível em 100 países.

Qualcomm quer ir além dos chips para smartphones

Apesar de a maior fonte de receita da Qualcomm serem os chips que equipam smartphones de fabricantes como Samsung e Xiaomi, Cristiano Amon tem procurado diversificar as áreas de negócio da empresa, incluindo chips para PC, semicondutores para centros de dados e automóveis.

Na sua perspetiva, a indústria automóvel pode ser um passo inteligente para a empresa de chips, considerando que gerou quase mil milhões de dólares no trimestre encerrado em junho e cresceu 21% relativamente ao ano anterior.

Aliás, a Qualcomm já havia dito anteriormente que espera que a receita automóvel cresça para oito mil milhões de dólares até ao ano fiscal de 2029.

Com o objetivo de ganhar relevância na indústria automóvel, a Qualcomm está a projetar chips para várias partes do carro, incluindo até os sistemas de entretenimento dentro do carro.

Por exemplo, esta semana, a empresa anunciou uma parceria com o Google Cloud que permitirá que as fabricantes criem os seus próprios assistentes digitais.