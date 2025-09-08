Chegou um Portal SAPO com IA e também novas apps

No mês em que celebra três décadas de vida, o SAPO apresenta uma proposta irreverente e inovadora de acesso a conteúdos com integração de soluções baseadas em Inteligência Artificial.

Entre as novidades estão uma experiência digital totalmente renovada numa APP SAPO, um novo portal com navegação e usabilidade simplificadas, funcionalidades inovadoras de acesso áudio e em ambiente automóvel, através do Carplay e Android Auto e, ainda, uma identidade gráfica renovada com a nova assinatura “SAPO - Vê por ti”. Hoje nasce um novo SAPO, antecipando a próxima geração de media digital.

Novo SAPO: Principais novidades: IA, conteúdos áudio e CarPlay/Android Auto

Nova App SAPO desenvolvida em parceria com a Bliss Applications, oferece conteúdos em formato story, recomendações personalizadas com recurso a IA generativa, resumos diários de notícias, capas de jornais logo de manhã e integração com CarPlay e Android Auto para acesso em ambiente automóvel. Download para Android e iOS.



Portal sapo.pt renovado experiência de navegação mais simples, adaptada ao mobile, com três grandes áreas principais — Notícias, Desporto e Cultura & Lifestyle — além da secção “Vê por ti”, que apresenta conteúdos personalizados com base em IA.



Nova identidade de marca criada com a WYCreative, aposta na simbologia do olhar como representação de verdade, proximidade e emoção. A imagem reforça o compromisso de credibilidade, inovação e confiança.



Segundo o diretor-geral Gil Moreira, o objetivo é oferecer conteúdos mais relevantes e personalizados, valorizando parceiros e anunciantes, e fortalecendo os media em Portugal.

Veja o vídeo das novidades...

Com esta renovação, o SAPO afirma-se como um ecossistema digital de referência, com mais de 150 parceiros nacionais e internacionais, preparado para liderar uma nova era digital.

O Pplware é parceiro do SAPO há vários anos e um dos principais canais de comunicação da área da tecnologia e não só.

SAPO