Microsoft lança tradutor que imita qualquer voz e conversa como um humano

Com a IA a evoluir a um ritmo alucinante, surgem novas propostas e novas evoluções importantes. Agora foi a Microsoft, que revelou um novo tradutor que imita qualquer voz e conversa como um humano. Este novo tradutor em tempo real da Microsoft vem com suporte para 76 idiomas, baixa latência e a capacidade de imitar a voz original do locutor.

Tradutor que imita voz e conversa como humano

A Microsoft pretende avançar no campo da tradução automática com o anúncio de um novo tradutor em tempo real. Esta é uma funcionalidade incorporada no Azure Speech Translation que procura proporcionar uma comunicação multilingue contínua e em tempo real.

A ferramenta está atualmente disponível em versão de pré-visualização pública. A melhor parte é que elimina a necessidade de selecionar manualmente um idioma, uma vez que reconhece automaticamente qual está a ser utilizado.

Destaca-se ainda por ter suporte para 76 idiomas e 143 configurações regionais, identificação contínua de idiomas. Há também melhorias significativas na latência (comparável à de um intérprete humano) e a capacidade de usar uma voz pessoal que preserva o estilo, o tom e também a entoação do falante original.

Novidade da Microsoft que não será para o público

Ao contrário de outros serviços, o sistema não exige que selecione manualmente um idioma antes de falar. Em vez disso, deteta automaticamente a língua utilizada e traduz instantaneamente com uma fluência próxima da de um intérprete humano. Embora os utilizadores não tenham acesso direto ao tradutor, irão encontrá-lo integrado nas aplicações e sites que optarem por implementá-lo.

Esta ferramenta pode ter uma grande variedade de aplicações em diferentes cenários. Desde o atendimento internacional ao cliente até reuniões virtuais, aulas multilingues ou até mesmo transmissões em direto. Como já foi dito, a tecnologia reproduz não só o timbre, mas também a entoação e o ritmo natural, pelo que o resultado será muito mais próximo e autêntico.

A Microsoft apresentou também um caso de estudo real em colaboração com a Anker Innovations, cuja equipa declarou: “Estamos entusiasmados com a parceria com a Microsoft e demonstramos o que é possível quando a IA encontra a tecnologia do dia a dia. Com isto, podemos oferecer experiências audiovisuais mais inteligentes, intuitivas e verdadeiramente imersivas aos utilizadores de todo o mundo”.