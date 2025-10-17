Microsoft muda o Windows 11 e já pode controlar o PC com a voz e a IA

A Microsoft revelou uma novidade importante! É, provavelmente, a funcionalidade mais importante do Windows 11 em vários anos. E claro, tem a ver com o Copilot. A empresa confirmou que se já pode controlar o PC com a voz e que outras novas funcionalidades de IA vão surgir para todos os computadores.

Microsoft muda o Windows 11 completamente

Uma das grandes notícias é que não será necessário um dispositivo Copilot Plus especial para usar estas novidades. Também uma das novas funcionalidades mais importantes deste novo conjunto de funcionalidades que chega aos PCs com Windows 11 é o Copilot Vision e o novo comando “Hey Copilot”. Este permitirá utilizar o computador com a voz.

A Microsoft afirma que esta funcionalidade aproveita as capacidades de voz e visão do Copilot. Permite aos utilizadores, por exemplo, pedir ao sistema para encontrar informações sobre um produto apresentado no ecrã ou para redigir um documento com base no conteúdo de uma página web aberta. Ou seja, a IA da Microsoft no Windows 11 poderá ver o que vemos e executar ações por nós sempre que o solicitarmos.

É claro que esta funcionalidade requer uma série de permissões que o utilizador deve aceitar previamente. A Microsoft esclarece que, para utilizar o “Hey Copilot” no Windows 11, é necessário primeiro permitir que o computador veja o que está no ecrã. A IA também solicitará permissões adicionais para aceder a outras aplicações, como o Word ou o PowerPoint. Além disso, o Copilot Vision não funciona somente com voz.

Para controlar basta usar a voz e a IA

Aqueles que preferem não falar com o computador também podem utilizar as capacidades da IA ​​através de uma janela de chat dedicada. A empresa esclareceu ainda que o comando “Hey Copilot” e a opção de utilizar o PC com a voz “não substituem necessariamente o teclado e o rato”. A empresa afirma que este é “um recurso adicional e será bastante profundo, além de uma nova forma de fazer as coisas”.

O comando “Hey, Copilot” que chega ao Windows 11 para controlo por voz do seu PC também utiliza outra nova funcionalidade de IA: Ações do Copilot. Isto permite-lhe controlar o seu computador, incluindo a capacidade de editar pastas, mover ficheiros, criar novos documentos e muito mais. Mais uma vez, antes de utilizar este recurso do Windows 11, terá de ativar uma série de permissões.

Além disso, sempre que a IA quiser aceder a uma secção mais privada, como os seus ficheiros ou pastas pessoais, terá de conceder uma permissão especial. No entanto, a Microsoft explica que esta funcionalidade pode não funcionar muito bem no início, mas que irá melhorar com o tempo. Embora estas novas funcionalidades sejam muito bem-vindas, não estão disponíveis no nosso país 1e não estarão disponíveis na Europa.