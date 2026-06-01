Windows 10 recusa-se a morrer! Ainda está instalado em 3 em cada 10 PCs desta marca

Desde que a Microsoft ditou o fim do Windows 10 que se espera que este veja os seus números caírem e ficarem em valroes marginais. A Microsoft tem mostrado este cenário, mas agora há dados contraditórios. Uma conhecida marca deste mercado veio revelar que 30% dos seus clientes ainda estão a utilizar o Windows 10 meses após o fim do suporte.

Windows 10 continua a recusar-se a morrer!

A HP divulgou uma estatística que mostra a lentidão da transição para o Windows 11. Do que é reveçado, aproximadamente 30% dos seus clientes ainda utilizam o Windows 10. Isto acontece meses depois de a Microsoft ter terminado o suporte oficial ao sistema operativo.

A informação foi partilhada pela diretora financeira da HP, Karen Parkhill, durante uma teleconferência com investidores após a apresentação dos resultados trimestrais mais recentes. Segundo esta executiva, uma parcela significativa da base instalada da empresa ainda não foi atualizada: "30% da base instalada ainda tem de ser atualizada. Isto representa uma oportunidade a curto prazo."

Embora o Windows 10 já não receba suporte principal, a Microsoft mantém opções limitadas para os utilizadores através do programa Suporte de Segurança Alargado. Este permite-lhes continuar a receber atualizações de segurança durante um período adicional, em alguns casos até de forma gratuita. No entanto, este suporte é temporário e tem uma data de expiração.

Ainda está instalado em 3 em cada 10 PCs

A HP vê esta situação como uma clara oportunidade de negócio. A empresa espera que a pressão do fim do suporte impulsione as atualizações de equipamento e a migração para o Windows 11. Isto é especialmente verdade nas empresas e nos mercados internacionais.

Um dos principais fatores por detrás desta transição é o cronograma da Microsoft. O suporte alargado ao consumidor para o programa ESU deverá terminar a 14 de outubro de 2026. Isso deixa os utilizadores com pouco tempo para atualizar. Além disso, muitos computadores mais antigos não cumprem os requisitos técnicos do Windows 11, como o TPM 2.0, o que pode obrigar os utilizadores a comprar novas máquinas.

Apesar da resistência inicial, a adopção do Windows 11 continua a crescer. A Microsoft afirma que o seu sistema operativo mais recente alcançou taxas de adoção mais rápidas do que o Windows 10 na sua fase inicial. Isto embora os dados da HP mostrem que a transição ainda está longe de estar concluída.