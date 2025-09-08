BMW Vision CE: visão radical do futuro numa mota elétrica que dispensa capacete

Há anos que a questão paira no ar: como deverá ser uma moto elétrica do futuro? E, nesse sentido, a resposta chegou sob a forma de um conceito que parece ter escapado a um filme de ficção científica. O seu nome é BMW Motorrad Vision CE, e a sua missão é destruir as convenções.

BMW Vision CE: visão radical do futuro

Se as motos tradicionais são sinónimo de gasolina, capacete e silhueta clássica, a Motorrad Vision CE é a sua antítese. O seu design é muito mais minimalista e moderno. Mistura a estética de uma café racer com a energia de um filme cyberpunk e a tecnologia de um veículo elétrico. A iluminação LED corta agressivamente a dianteira, a roda traseira em forma de disco e a carroçaria que flutua acima da transmissão.

Mas o pormenor que realmente chama a atenção é a proteção do condutor. A moto conta com um cockpit estrutural e um cinto de segurança de quatro pontos que, em conjunto, oferecem uma proteção elevada. Isto significa que o condutor não tem de usar o capacete, embora a proteção ocular continue a ser obrigatória. Esta estética representa uma mudança radical na forma como entendemos a segurança em duas rodas.

Embora a BMW Motorrad Vision CE seja ainda apenas um conceito, será um erro subestimá-la. A BMW já provou no passado que não tem medo de levar protótipos ousados ​​para a produção em massa. A CE-04 era um conceito ousado e é agora uma moto a sério e que vemos nas estradas.

Uma mota elétrica que dispensa capacete

Além disso, esta não é a primeira tentativa da BMW para criar uma moto que dispensa o uso de capacete. Há vinte e cinco anos, a empresa lançou a BMW C1, uma moto que já apresentava um design semelhante, com uma gaiola semiaberta e sem capacete.

Embora não existam especificações exatas para o novo modelo, sabe-se que assenta na plataforma CE 04, que oferece uma potência de 31 kW (42 cv) e uma velocidade máxima de 120 km/h. Isto torna-a a moto perfeita para uma utilização urbana, que é, em última análise, o nicho de mercado no qual a BMW pretende posicionar-se com a sua autonomia elétrica.

Por enquanto, porém, a empresa está a resistir à incorporação da condução autónoma neste tipo de produtos. A BMW Motorrad Vision CE não é apenas uma moto. É uma visão de futuro. Um futuro em que a mobilidade elétrica não só substitui o motor de combustão, como reinventa toda a experiência de condução.