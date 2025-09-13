Elledgy Media Group traz Kevin Spacey a Portugal: novas perspetivas no cinema nacional

Neste inverno, Portugal estará no centro das atenções da indústria cinematográfica internacional: a estrela de Hollywood Kevin Spacey visitará o país com o seu novo filme. No dia 20 de dezembro, a empresa portuguesa Elledgy Media Group (EMG), fundada por Elvira Paterson, apresentará a primeira parte da trilogia de ficção científica Holiguards Saga: The Portal of Force.

O projeto começou no México, onde decorreram as principais filmagens do episódio de estreia. A produtora da obra é Elvira Paterson, enquanto a Elledgy Media Group assegurou todo o ciclo de trabalho, desde a produção até à promoção. Kevin Spacey dirigiu o filme e desempenha também um dos papéis principais. Após o êxito do primeiro capítulo, Elvira Paterson e a sua equipa tomaram uma decisão estratégica: transferir as próximas filmagens para Portugal. Este passo permitirá atrair investimento internacional e reforçar a posição do cinema português no cenário global.

A apresentação está marcada para Lisboa, em formato de jantar de gala, a 20 de dezembro de 2025. Está confirmada a participação de Kevin Spacey e de outros atores de renome do elenco. O evento simbolizará que Portugal está pronto para reivindicar o estatuto de novo palco para grandes produções cinematográficas internacionais.

“Há oito anos mudei-me da Ucrânia para Portugal, e este país tornou-se a minha casa. Para mim, é essencial desenvolver aqui a indústria cinematográfica, criar empregos e abrir espaço para projetos internacionais. Holiguards é uma história honesta, da qual temos muito orgulho, sobretudo porque está a ser concretizada por uma empresa portuguesa”, destacou Elvira Paterson.

Para a Elledgy Media, este projeto é mais do que um simples filme. As filmagens em grande escala, com a participação de estrelas de Hollywood, deverão transformar Portugal num centro relevante de produção cinematográfica internacional. No portefólio da EMG já constam colaborações com gigantes como a NASA, Dolce & Gabbana, BMW e Mercedes-Benz. Contudo, é precisamente a aposta em filmagens de grande dimensão dentro do país que promete ser um verdadeiro marco para a indústria nacional.

De Veneza a Lisboa: o percurso de Holiguards

A Itália foi o novo ponto de partida para Holiguards: no 82.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, foi exibido ao público o trailer da futura saga de ficção científica. A estreia causou grande impacto: o projeto passou a ser considerado um dos mais aguardados do género.

O jantar de gala organizado pela Elledgy Media Group no célebre Hotel Cipriani, no icónico Harry’s Bar, reuniu mais de cinquenta convidados, entre produtores, atores e representantes do mundo empresarial. Foram eles os primeiros a assistir a imagens ainda não disponíveis ao grande público. A noite combinou luxo, o charme veneziano e a magia do grande cinema. Uma referência simbólica à empresa criadora esteve presente nos detalhes florais especialmente trazidos de Portugal.

Agora, é Lisboa que assume a continuidade. Em dezembro, terá lugar a apresentação que dará seguimento à história veneziana e marcará a próxima etapa no desenvolvimento da trilogia de ficção científica.