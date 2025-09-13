Elledgy Media Group traz Kevin Spacey a Portugal: novas perspetivas no cinema nacional
Neste inverno, Portugal estará no centro das atenções da indústria cinematográfica internacional: a estrela de Hollywood Kevin Spacey visitará o país com o seu novo filme. No dia 20 de dezembro, a empresa portuguesa Elledgy Media Group (EMG), fundada por Elvira Paterson, apresentará a primeira parte da trilogia de ficção científica Holiguards Saga: The Portal of Force.
O projeto começou no México, onde decorreram as principais filmagens do episódio de estreia. A produtora da obra é Elvira Paterson, enquanto a Elledgy Media Group assegurou todo o ciclo de trabalho, desde a produção até à promoção. Kevin Spacey dirigiu o filme e desempenha também um dos papéis principais. Após o êxito do primeiro capítulo, Elvira Paterson e a sua equipa tomaram uma decisão estratégica: transferir as próximas filmagens para Portugal. Este passo permitirá atrair investimento internacional e reforçar a posição do cinema português no cenário global.
A apresentação está marcada para Lisboa, em formato de jantar de gala, a 20 de dezembro de 2025. Está confirmada a participação de Kevin Spacey e de outros atores de renome do elenco. O evento simbolizará que Portugal está pronto para reivindicar o estatuto de novo palco para grandes produções cinematográficas internacionais.
“Há oito anos mudei-me da Ucrânia para Portugal, e este país tornou-se a minha casa. Para mim, é essencial desenvolver aqui a indústria cinematográfica, criar empregos e abrir espaço para projetos internacionais. Holiguards é uma história honesta, da qual temos muito orgulho, sobretudo porque está a ser concretizada por uma empresa portuguesa”, destacou Elvira Paterson.
Para a Elledgy Media, este projeto é mais do que um simples filme. As filmagens em grande escala, com a participação de estrelas de Hollywood, deverão transformar Portugal num centro relevante de produção cinematográfica internacional. No portefólio da EMG já constam colaborações com gigantes como a NASA, Dolce & Gabbana, BMW e Mercedes-Benz. Contudo, é precisamente a aposta em filmagens de grande dimensão dentro do país que promete ser um verdadeiro marco para a indústria nacional.
De Veneza a Lisboa: o percurso de Holiguards
A Itália foi o novo ponto de partida para Holiguards: no 82.º Festival Internacional de Cinema de Veneza, foi exibido ao público o trailer da futura saga de ficção científica. A estreia causou grande impacto: o projeto passou a ser considerado um dos mais aguardados do género.
O jantar de gala organizado pela Elledgy Media Group no célebre Hotel Cipriani, no icónico Harry’s Bar, reuniu mais de cinquenta convidados, entre produtores, atores e representantes do mundo empresarial. Foram eles os primeiros a assistir a imagens ainda não disponíveis ao grande público. A noite combinou luxo, o charme veneziano e a magia do grande cinema. Uma referência simbólica à empresa criadora esteve presente nos detalhes florais especialmente trazidos de Portugal.
Agora, é Lisboa que assume a continuidade. Em dezembro, terá lugar a apresentação que dará seguimento à história veneziana e marcará a próxima etapa no desenvolvimento da trilogia de ficção científica.
Vale a pena relembrar que o Kevin spacey foi cancelado em todo lado, por isso anda agora a circular em festivais de cinema sem renome nenhum.
Tenho amigos na organização e por isso costumo ir todos os anos ao Lisboa Film Fest, anteriormente Estoril film fest ou Estoril e Cascais film fest, e sinceramente não há nada mais deprimente, até o Q&A com atores ou realizadores dão vontade de me esconder de sido da cadeira por vergonha alheia, quer das perguntas do público quer dos pseudo media que fazem a sua cobertura.