Limite de velocidade na A25 passou de 120 para 100 km/h?

Esta semana, quase de forma surpreendente, debateu-se a redução de limite de velocidade na A25 que passou de 120 para 100 km/h. Mas afinal o que se passa?

Segundo notícias recentes do ACP, o limite de velocidade na autoestrada A25 em Portugal foi reduzido de 120 km/h para 100 km/h em todos os lanços e sublanços. A medida está a ser contestada intensamente pelos autarcas da Região de Aveiro.

A Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) afirma que não foi previamente informada sobre a mudança.

As notícias referem que “recentemente” ou “últimos dias” passou a existir esta mudança, mas, na verdade não há confirmação pública de decreto ou despacho que fixe a data precisa.

Estado atual da A25 - Limites a 100 km/h

A limitação de 100 km/h na A25 já existem em vários troços.

Entre Guarda e Celorico da Beira : quase sempre limitado a 100 km/h, com apenas um pequeno troço a 120 km/h.

: quase sempre limitado a 100 km/h, com apenas um pequeno troço a 120 km/h. Depois de Celorico : volta rapidamente aos 100 km/h até entrar no distrito de Viseu, onde o limite estabiliza nos 120 km/h.

: volta rapidamente aos 100 km/h até entrar no distrito de Viseu, onde o limite estabiliza nos 120 km/h. Pontos específicos: ponte do Côa, subida da Ribeira das Cabras e algumas curvas sinalizadas com 100 km/h, mesmo que a geometria da via pareça permitir mais.

Segundo as notícias, aparentemente as mudanças só irão acontecer na região de Aveiro, apesar de alguns meios referirem que em todos os lanços e sublanços da A25 serão abrangidos.